Ramazan'da 6 sağlıklı beslenme önerisi - Son Dakika

Sağlıklı beslenme ve yeterli fiziksel aktivite ile geçirilen oruç tutma sürecinin insanı gereksiz kilo alımından da koruduğuna dikkat çeken Anadolu Sağlık Merkezi Beslenme ve Diyet Uzmanı Tuba Örnek, "COVID-19 salgını sebebiyle bağışıklık sistemimizi güçlü tutmayı önemsiyoruz. Bu yüzden yetersiz beslenerek tutulan oruçların da aşırı beslenerek tutulan oruçların da bizi virüse karşı zayıf düşüreceğini unutmamalıyız" diyerek 6 beslenme önerisinde bulundu.

Dehidratasyonu (Vücudun susuz kalması) önlemek için oruç öncesi ve sonrası yaklaşık 2 litre su tüketin.

Aşırı kaloriye sebep olabilecek şekerli, kremalı, kaymaklı, kızartılmış ağır yiyeceklerden, salam, sucuk, sosis gibi işlenmiş yağlı yiyeceklerden, asitli, şekerli içeceklerden uzak durun.

Sahurda yavaş sindirilen ve gün boyu etkisini sürdürebilecek lifli besinleri tercih edin. Sebze, meyve ve lifli ekmekler en önemlilerindendir. Aynı zamanda kahvaltı tarzında olup protein içeren peynir ve yumurta tüketin.

İftarda yemeğe 2-3 tane hurma ile başlanmak uygundur. Hurma karbonhidrat, posa, potasyum ve magnezyumun iyi bir kaynağıdır. Sonrasında çorba ile hafif bir başlangıç yapıp dinlenerek ve yavaş çiğneyerek fazla baharatlı olmayan kızartılmadan ve az tuzlu yapılmış ana yemeğe geçilebilir. Yemeğinize tam tahıllar eşlik edebilir. Salata ve yoğurt her iftar yemeğinizde bulunsun. Sebze ve salatalarınızı çeşitlendirin.

Kafeinli içeceklerin (çay, kahve vb) tüketimini sınırlayın. Çünkü bunlar diüretik etkiye sahiptir. Yani vücuttan sıvı kaybına sebep olurlar. Çay-kahvenin iftardan sonra fazla tüketimi su içmeyi unutturabiliyor, dikkat!

İftardan 2 saat sonra meyve ile birlikte süt/yoğurt/kefir tüketin. Ceviz, fındık, bademi de 1 avuç kadar tüketebilirsiniz.