Ramazan'da beslenme önerileri - Son Dakika
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Ramazan'da beslenme önerileri

6 saat önce

On bir Ayın Sultanı Ramazan ayına günler kala Eyüpsultan Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü beslenme ve diyet uzmanı Şeyda Demirçelik, Ramazan Ayında nasıl beslenmesi gerektiği konusunda bilgi verdi.

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On bir Ayın Sultanı Ramazan ayına günler kala Eyüpsultan Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü beslenme ve diyet uzmanı Şeyda Demirçelik, Ramazan Ayında nasıl beslenmesi gerektiği konusunda bilgi verdi.

On bir Ayın Sultanı Ramazan ayına günler kala Eyüpsultan Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü beslenme ve diyet uzmanı Şeyda Demirçelik, Ramazan Ayında nasıl beslenmesi gerektiği konusunda bilgi verdi. Şeyda Demirçelik, " Üç ana öğün ve birkaç ara öğün şeklinde önerilen beslenme düzeni yerini 2 ana öğüne bırakmaktadır. Öğün saatlerinin geç olması ve gece metabolizma hızının düşmesi öğünlerde tüketilen besinlerin vücutta yağ olarak depo edilmesine neden olmakta ve bu da istenmeyen kilo artışlarına sebebiyet verebilmektedir" dedi.

"MEYVELİ HAFİF TATLILAR HAFTADA 1-2 KEZ TERCİH EDİLEBİLİR"

Beslenme şekliyle ilgili bilgiler veren Şeyda Demirçelik, "Ramazan ayı süresince yeterli ve dengeli beslenmeye özen gösterilmelidir. İftar ve sahur süresince yeterli sıvı alınmaması baş ağrısı, bulantı, halsizlik, tansiyon düşmesi gibi sağlık problemlerine yol açabilir. Günlük 2-2.5 litre su tüketilmelidir. Kan şekerini ani yükseltip düşüren ve çabuk acıkmaya neden olan beyaz un ve şeker içeren besinler yerine tam buğday, çavdar veya kepek unundan yapılmış ekmek, makarna veya bulgur tercih edilmelidir. Besinler sağlıklı yöntemler olan ızgara, fırın, haşlama veya buğulama usülleri ile pişirilmelidir. Şerbetli tatlılar yerine sütlü veya meyveli hafif tatlılar haftada 1-2 kez tercih edilebilir" dedi.

"SAHURDA NASIL BESLENİLMELİ"

Demirçelik, "Sahur, insanları oruca hazırlayan en önemli öğündür. Sahurda; kızartma, kavurma, salam, sosis, sucuk (şarküteri ürünleri) vb. gibi çok yağlı, çok baharatlı, tuzlu yiyeceklerden uzak durulmalıdır. Bunlar daha fazla susamaya neden olacağı için oruç tutmamızı güçleştirecektir. Sahurda uzun süre tokluk hissi verecek yumurta, yoğurt, süt, az yağlı peynir gibi protein içeren besinler; çiğ ve tuzsuz fındık, ceviz, badem gibi tok tutan yağlı tohumlar, zengin lif içeriği ile bağırsak hareketlerini arttırmaya yardımcı taze sebze ve meyveler tercih edilmelidir" diye konuştu.

"İFTARDA NASIL BESLENİLMELİ"

Demirçelik, "Uzun süren açlık sonrası kan şekerinin düşmesi sonucu hızlı ve çok fazla miktarda yemeye eğilim olmaktadır. Bunun önüne geçebilmek için oruç 2 bardak ılık su 1-2 adet hurma ile açılmalıdır. 1 kase çorba ve avuç içi büyüklüğünde pide ile yemeğe devam edilmeli, sonrasında 15-20 dakika ara verilmelidir. Unutulmamalıdır ki beyne tokluk sinyali 15-20 dakikada ulaşmaktadır. Ardından ana yemeğe geçilmeli, lokmaları yavaş ve iyi çiğneyerek yemeye dikkat edilmelidir. İftarda; ızgara, haşlama veya fırında pişirme yöntemleriyle hazırlanmış et, tavuk veya zeytinyağlı sebze yemekleri, etli sebze yemekleri, kuru baklagilleri tercih etmeli, ağır hamur işleri, kızartma, kavurma, yağda kızartılmış şerbetli hamur tatlılarından uzak durulmalıdır" şeklinde konuştu.

Demirçelik, "İftar ve sahur arasındaki zaman diliminde öncelikle yeterli su tüketimi sağlanmalıdır. Metabolizmayı hızlandıran ve yağ yakımına destek olan yeşil çay 1-2 fincan tüketilebilir. Hamur işleri ve şerbetli tatlılar yerine, lif içeriği yüksek taze meyveler, yoğurt gibi probiyotik ürünler, kan şekerini dengeleyen ve tokluk hissi sağlayan yulaf ve çiğ fındık, ceviz, badem gibi sağlıklı besinlerden oluşan bir ara öğün daha sağlıklı bir seçim olacak ve kilo kontrolünün sağlanmasına yardımcı olacaktır" dedi.

(İHA)

Eyüpsultan Belediyesi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.04.2020 04:40 Kaynak: İHA

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