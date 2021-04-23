Ramazan'da bu gıdaları tüketenler açlık ve susuzluk hissetmiyor - Son Dakika

Ramazan'da bu gıdaları tüketenler açlık ve susuzluk hissetmiyor

BURSA - Bursa'da Ramazan ayını açlık ve susuzluk yaşamadan geçirmek isteyenler bu gıdalara büyük ilgi gösteriyor.

Bu yıl ramazan ayının Nisan ayına denk gelmesiyle birlikte Bursa'da vatandaşlar 15 saat oruç tutuyor. Özellikle beden işinde çalışıp oruç tutarken daha rahat etmek isteyen vatandaşlar chia tohumu ve meyan kökünü bolca tüketiyor. Tam bir lif deposu olan, chia tohumu bünyeyi uzun süre tok tutma özelliğine de sahip. Böylece acıktırmayı geciktiren ve kilo almanın önüne geçen chia tohumu fazla kilolarından kurtulmak isteyen çoğu kişinin gözdesi olmuş durumda. Tok tutma özelliği bulunan bu tohumu vatandaşlar ramazan ayında sıklıkla kullanıyor.

Meyan kökü şerbeti ve çayı tüketildiğinde vücudun günlük su tutma kapasitesini dengeleme özelliği bulunuyor. Bu bakımdan beyan kökü ramazan ayında susuzluk çekmek istemeyenler tarafından büyük rağbet görüyor. Aktarlarda Chia tohumu kilosu 35 liradan meyan kökü ise 50 liradan satılıyor.

Meyan kökü ve Chia tohumunun Ramazan ayında büyük rağbet gördüğünü ifade eden Türkiye Baharatçılar ve Aktarlar Federasyonu Genel Başkanı Halit Özdemir, "Vatandaşlar ramazan ayında susuzluk çekmemek için meyan kökünü tercih ediyor. Meyan kökü şerbet ve çay olarak tüketilebiliyor. Meyan kökü tüketildiğinde vücudun günlük su tutma kapasitesini dengeleme özelliği bulunuyor. Ramazan ayında açlık hissetmek istemeyenler ise chia tohumuna büyük ilgi gösteriyor. Bu ürünü vatandaşların yoğurtla karıştırarak yemesini tavsiye ediyoruz. İçerisinde yüksek miktarda protein olduğundan halsizde bırakmıyor ve ayrıca açlık hissini ortadan kaldırıyor. Bir kasedeki yoğurdun içine bir yemek kaşığı koyup 5 dakika bekletip tüketin ertesi gün tokluk hissi oluşturacak ve tüketenler acıkmayacak. Susuzluk için ise meyan kökü ilgi görüyor. İftarla sahur arasında şerbet ve çay olarak tüketilen bu çay ertesin gün susuzluk hissini ortadan kaldırıyor" dedi.