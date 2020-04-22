Ramazan'da Bursa'da ihtiyaç sahipleri aç kalmayacak - Son Dakika
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Ramazan'da Bursa'da ihtiyaç sahipleri aç kalmayacak

6 saat önce

Bursa'da iş adamları, Ramazan ayında korona virüs sebebiyle veremedikleri iftar yemeklerinin yerine erzak kolisi dağıttı.

Ramazan'da Bursa'da ihtiyaç sahipleri aç kalmayacak, System.String[]

Bursa'da iş adamları, Ramazan ayında korona virüs sebebiyle veremedikleri iftar yemeklerinin yerine erzak kolisi dağıttı.


Dosab ve Dosabsiad'a bağlı iş adamları Bursa'da her yıl geleneksel olarak verdikleri iftar yemeklerini bu yıl korona virüs tedbirleri kapsamında veremeyecek. Bu kapsamda harekete geçen dernek yöneticileri Bursa'nın çeşitli yerlerindeki yoksul ailelere 5 bin koli erzak kolisi dağıtıyor. Yardımların ilk bölümü olan 600 koli dağıtılmak üzere yola çıkarken ihtiyacı olan aileleri belirlemek üzere mahalle muhtarlarından bilgi alınıyor.


Dağıtım töreninde konuşan Dosabsiad Başkanı Nilüfer Çevikel, "Dosab ve Dosabsiad olarak her yıl kurduğumuz iftar çadırımızı bu yıl kuramıyoruz. Bu yılda erzak kolisi hazırladık. Hiç çalışamayanlar var günlük yevmiyeyle işe gidenler var onlara yardım elimizi uzatmak istedik. Ramazan ayı boyunca inşallah yardımlarımız artarak devam edecek. Bugün 600 kolinin dağıtımı yapacağız. Ramazan ayı boyunca 5 bir koli dağıtmayı hedefliyoruz" dedi.


Dosab Başkanı Ersan Özsoy, "Bu yıl iftar çadırı yerine ihtiyaç sahibi ailelere erzak kolisi dağıtmayı düşündük. Bu konuda muhtarlarımızdan destek aldık. Ramazan ayında ihtiyaç sahiplerine yanlız olmadıklarını hissettirmek istedik" şeklinde konuştu. - BURSA

Bursa, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.04.2020 02:02 Kaynak: İHA

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