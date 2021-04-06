Ramazan'da Covid-19'a dikkat - Son Dakika

Ramazan'da Covid-19'a dikkat

Gastroenteroloji Uzmanı Doç. Dr. Bahri Abaylı:

"Covid-19 atlatan kişiler oruç tutmaktan kaçınmalı"

ADANA - Yaklaşan Ramazan öncesinde Gastroenteroloji Uzmanı Doç. Dr. Bahri Abaylı, yeni korona virüs atlatmış kişilerin bağışıklık sistemleri eski haline tam dönmediği için oruç tutmalarının sağlıklarını bozabileceğini söyledi.

Korona virüsten korunmak özellikle kronik hastalar ve bağışıklığı kuvvetli olmayanlar için önemli. 1 hafta sonra başlayacak olan oruç öncesindeyse hem 'Yeni korona virüs atlatmış kişiler oruç tutabilir mi?' sorusu hem de hasta kişilerin oruç tutarken nelere dikkat etmeli gibi sorular akıllara geliyor.

"Ramazan dinçlik, sağlık ve huzur verir"

Seyhan Devlet Hastanesi'nde görevli Gastroenteroloji Uzmanı Doç. Dr. Bahri Abaylı, Ramazan'da sağlıklı insanların oruç tutması gerektiğini belirterek, "Ramazan demek sağlık demektir ve sağlıklı insanların oruç tutması gerekmektedir. Eğer bir insanın hastalığı varsa mutlaka oruçtan uzak durması gerekir. Hastalar, doktor kontrolünde, onun tavsiyesine uyması gerekir. Ramazan dinçlik, sağlık ve huzur verir" diye konuştu.

"Oruç sağlıklı insanlara farz"

Yakın dönemde korona virüs atlatan kişilerin oruçtan uzak durması gerektiğini belirten Abaylı, daha sonra şunları söyledi:

"Covid-19 enfeksiyonu bütün sistemleri etkileyebilen bir dünya salgını, pandemi hastalığı. Kişiler doktor kontrolü altında mümkün olduğu kadar kendine gelmesi gerekir. Bana kalırsa mümkün olduğu kadar oruç tutmaktan kaçınmasında yarar vardır. Çünkü sağlık sisteminde vücut direncinin mutlaka arttırılması gerekir. Oruç sağlıklı insanlara farz olduğu için hastalığı olmayan insanların oruç tutması makuldür."

Vücut direncinin artırılması için gerekli tavsiyeleri sıralayan Abaylı, "Özellikle gıdalara dikkat edilmesi lazım. Yaşam tarzının değiştirmesi lazım. Mutlaka spor yapılmalı. Sebze ve meyve ağırlıklı beslenilmeli, vitamin desteği alınmalı. Kötü alışkanlıklardan da uzak durulmalı" ifadelerini kullandı.

Mide hastalarına genellikle oruç tutmalarını önermediğini belirten Bahri Abaylı, "Midesinde ülseri, yarası ve iltihabı olan kişilerin oruç tutması uygun değildir. Oruç tutan hastanın kendisini sağlıklı hissetmesi lazım ve mutlaka doktor kontrolünde olması gerekir. Eğer doktoru uygun görürse oruç tutmasını zaten tavsiye eder" dedi.