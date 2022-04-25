Ramazan'da hazımsızlık sorunu yaşamamak için 'Maden Suyu' tüketimine ağırlık verilmeli - Son Dakika

Hazımsızlık, oruç tutulan uzun saatlerin ardından pek çok insanın en büyük şikayetlerinden biri olarak biliniyor. Uzmanlar, içeriğindeki bikarbonat sayesinde mide asidini nötralize etmeye yardımcı olan maden sularının hazımsızlığın giderilmesini de sağladığını belirtiyor.

Uzun süreli açlık sonrası yemek yemeye bağlı olarak gelişen "dispepsi", ya da halk arasındaki yaygın adıyla "hazımsızlık", Ramazan ayında sıklıkla ortaya çıkan şikayetlerin başında geliyor. Hazımsızlık; yemek sonrası karnın üst bölgesindeki şişkinlik, baskı hissi ve ağrı şeklinde kendini hissettiriyor. Bu sorunu yaşayan kişilerin öğün miktarlarını azaltarak az ve sık beslenme planını benimsenmesi tavsiye ediliyor. Ramazan ayında sahura kalkmadan sadece iftarda beslenmenin hazımsızlık sorununa neden olabileceğinin altını çizen Prof. Dr. F. Esra Güneş, "Besinlerin hızlı ve yeterince çiğnemeden yenmesi, günlük beslenme alışkanlıklarının dışındaki yiyeceklerden fazla miktarda tercih edilmesi ya da herhangi bir öğün düzeni olmaksızın yatıncaya kadar devamlı yemek yenmesi hazımsızlığı tetikler. Bu sorunu yaşamamak için oruç tutanların mutlaka sahura kalkması ve bolca sıvı tüketmesi son derece önemlidir" şeklinde konuştu.

SAHURDA VE İFTARDA BİRER ŞİŞE MADEN SUYU TÜKETİLMELİ

Mineralli maden sularının, içeriğindeki bikarbonat sayesinde mide asidini nötralize etmeye yardımcı olduğunu söyleyen Esra Güneş, özellikle yemeklerden sonra mide asit sekresyonunda bir artış olacağı için yemeklerden hemen sonra maden suyu tüketilmesinin faydalı olacağına dikkat çekti. Güneş, "Bikarbonat, tüm maden sularının doğal bir bileşenidir. Bu nedenle iftar sonrası 1 şişe maden suyu içmek, sadece hazımsızlığı gidermek için değil, vücudumuzun açlık süresince kaybettiği ve çok önemli fonksiyonlara sahip mineralleri yerine koyabilmesi için değerlidir. Hiç kuşkusuz sahurda ve iftarda birer şişe maden suyu içmenin mide ve bağırsak sistemi üzerinde rahatlatıcı etkisi olabiliyor" dedi.

KIZILAY DOĞAL MADEN SULARI GERÇEK BİRER MİNERAL KAYNAĞI

Önemli bir mineral kaynağı olarak öne çıkan Kızılay Doğal Maden Suları, insan vücudunun sentezleyemediği ve düzenli olarak vücuda alınması gereken önemli bileşikleri içeriğinde bulunduruyor. Kızılay Afyonkarahisar maden suları, 3480 mg/l ile Türkiye'nin en zengin mineral kaynağı iken; Erzincan maden suları da 317 mg/l ile dünyanın en zengin magnezyum kaynaklarından biri olarak ön plana çıkıyor. Özellikle Kızılay'ın Afyon kaynağı; içeriğindeki bikarbonat oranıyla hazımsızlık sorunu yaşayanlara faydalı olabilecek güçlü bir destek sunuyor.

(Sevgi Canpolat - İHA)