Ramazan'da ihtiyaç sahiplerinin sofralarına sıcak yemek gidiyor - Son Dakika

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, yılın 365 gününde olduğu gibi Ramazan ayında ve Covid-19 salgınında da ihtiyaç sahibi vatandaşlar için sıcak yemek yapmaya devam ediyor.



Sosyal yardımlaşma ve dayanışmanın en güzel örneğini sergileyen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kentte virüs salgını nedeniyle sokağa çıkamayan, kimsesiz, hasta ve yaşlı vatandaşların derdine Gönül Kazan'la deva oluyor. Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'nın yürüttüğü 'Gönül Kazan' projesi ile günlük 2 öğün olarak hazırlanan sıcak yemekler, gıda mühendislerinin denetiminden sonra ihtiyaç sahibi vatandaşların evlerine kadar teslim ediliyor. Ramazan ayı boyunca ihtiyaç sahibi vatandaşların iftar sofralarında sıcak yemek eksik olmayacak.



Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, korona virüs salgını önlemleri kapsamında 'Evde Kal' çağrısına uyarak dışarı çıkmayan yaşlıların evine 'Gönül Kazan' projesiyle sıcak yemek servisi yapıyor. Ekipler, salgın dolayısıyla yaşlıların yanı sıra ihtiyaç sahibi ailelere de günde 2 öğün üç çeşit sıcak yemeği, evlerine kadar götürüyor. Ekipler tarafından pişirilen üç çeşit yemek el değmeden paketlenerek, gıda mühendislerinin denetiminden geçirildikten sonra ihtiyaç sahibi vatandaşların evlerine ulaştırılıyor.



Covid-19 salgını sebebiyle sokağa çıkma yasaklarının geldiği bu zorlu dönemde fedakarca çalışarak Ramazan ayında ihtiyaç sahibi vatandaşların evine kadar götürüyor. Ulusal ve yerli markaların kullanılarak yapıldığı yemekler, korunaklı sterilize edilmiş özel kaplara yerleştirilirken günlük dağıtılan yemekler için her aşamada hijyen kuralları en üst düzeyde uygulanıyor. - KOCAELİ