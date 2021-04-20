Ramazan'da Kocasinanlılara her zamankinden daha fazla destek - Son Dakika

Ramazan'da Kocasinanlılara her zamankinden daha fazla destek

20.04.2021 12:05
Ramazan'da Kocasinanlılara her zamankinden daha fazla destek, System.String[]

Sosyal yardımlarla ihtiyaç sahibi ailelere destek olmaya devam eden Kocasinan Belediyesi, Ramazan ayı dolayısıyla yardım hareketliliğini en üst seviyeye çıkardı.

Sosyal yardımlarla ihtiyaç sahibi ailelere destek olmaya devam eden Kocasinan Belediyesi, Ramazan ayı dolayısıyla yardım hareketliliğini en üst seviyeye çıkardı. Kocasinan Belediyesi, ilçede kayıtlı 4 bin 502 ihtiyaç sahibi için hazırlattığı 100 TL harcama limitli 'Sosyal Yardım Kartı' ile anlaşmalı markette ihtiyacına göre alışveriş yapabiliyor.

İhtiyaç sahibi ailelere gıda ve giyim başta olmak üzere pek çok konuda her zaman yardımda bulunan ve koronavirüs (kovid-19) salgınıyla birlikte yardımlarını en üst seviyeye çıkartan Kocasinan Belediyesi, gelenekselleşen Ramazan ayı yardımlarını her zamanından daha fazla sosyal yardımlarla destek olacağını bildirdi. Ramazan ayında gıda yardım paketi yerine 'Sosyal Yardım Kartı' vermeyi tercih eden Kocasinan Belediyesi, ihtiyaç sahipleri için hazırlattığı 100 TL harcama limitli 'Sosyal Yardım Kartların' dağıtımını gerçekleştiriyor. Kocasinan Belediyesi Sosyal Yardım İşler Müdürlüğü'ne yapılan müracaatların Kocasinan Kaymakamlığı işbirliğiyle 'Bütünleşik Bilgi Sistemi'nde incelendikten sonra tespit edilen ihtiyaç sahipleri, teslim aldığı 'Sosyal Yardım Kartı' ile alışverişte dilediği ihtiyacını karşılıyor. Bu doğrultuda ilçede kayıtlı 4 bin 502 ihtiyaç sahibi aldığı 'Sosyal Yardım Kartı' ile anlaşmalı markette ihtiyacına göre alışveriş yapabiliyor.

Kocasinan Belediyesi'nin özellikle sosyal yardım hizmetlerinden son derece memnun kaldıklarını dile getiren vatandaşlar ise dualar ederek, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar'a teşekkürlerini iletti.

Ayrıca giyim yardımını da artırarak devam eden Kocasinan Belediyesi, Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü bünyesindeki Sosyal Market'te alışveriş yapanlar, sosyal durumlarına göre belirleniyor ve nüfus sayılarına, gereksinimlerine göre 'Dost Eli' isimli kart veriliyor. Dost Eli kartını alan vatandaşlar, kartta yüklü miktardaki para puan limiti kadar ürün alabiliyorlar. Konfeksiyon ürünleri üzerine hizmet veren market, ilçede yaşayan ihtiyaç sahiplerine dev bir mağazada ücretsiz olarak alışveriş keyfi yaşatıyor. - KAYSERİ

Ramazan'da Kocasinanlılara her zamankinden daha fazla destek
Ramazan'da Kocasinanlılara her zamankinden daha fazla destek
Ramazan'da Kocasinanlılara her zamankinden daha fazla destek
Ramazan'da Kocasinanlılara her zamankinden daha fazla destek
Ramazan'da Kocasinanlılara her zamankinden daha fazla destek

Kocasinan Belediyesi, Türk Lirası, Kocasinan, Ramazan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Ramazan'da Kocasinanlılara her zamankinden daha fazla destek - Son Dakika


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