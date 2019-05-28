Son Dakika Haberleri: Ramazan'da Müslümanlar daha fazla internet kullanıyor, dizi izliyor, alışveriş yapıyor
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Ramazan'da Müslümanlar daha fazla internet kullanıyor, dizi izliyor, alışveriş yapıyor

2 saat önce

Ramazan ayı yeme ve içmeden uzak durmanın yanı sıra maneviyata yoğunlaşma olarak değerlendirilirken, Müslümanlar bu ayda sosyal medya ve internette daha fazla vakit geçiriyor. Ramazan ayında Müslüman nüfusunun çoğunlukta olduğu bölgelerde sosyal medya kullanımı 58 milyon saat arttı.

Ramazan'da Müslümanlar daha fazla internet kullanıyor, dizi izliyor, alışveriş yapıyor, System.String[]
Ramazan ayı yeme ve içmeden uzak durmanın yanı sıra maneviyata yoğunlaşma olarak değerlendirilirken, Müslümanlar bu ayda sosyal medya ve internette daha fazla vakit geçiriyor.

Facebook'un Orta Doğu ve Kuzey Afrika sorumlusu Ramez Shehadi, Ramazan ayında Müslüman nüfusunun yoğunlukla yaşadığı bölgelerde Facebook, Instagram ve YouTube gibi platformlarda diğer zamanlara göre 58 milyon saat daha fazla vakit geçirildiğini açıkladı.
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Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 12:23 
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