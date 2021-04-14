Ramazan'da online dayanışma - Son Dakika

Ramazan'da online dayanışma

14.04.2021 09:47
Ramazan'da online dayanışma, System.String[]

Nilüfer Belediyesi, Ramazan ayında başlattığı proje ile kentte dayanışmanın güzelliğini yaşatacak.

Nilüfer Belediyesi, Ramazan ayında başlattığı proje ile kentte dayanışmanın güzelliğini yaşatacak. Nilüfer Belediyesi, S.S. NİLKOOP ve Nilüfer Kent Konseyi iş birliği ile hayata geçirilen www.dayanismaniluferde.com internet sitesi aracılığıyla, yardımseverlerin desteğiyle herkesin sağlıklı gıdaya ulaşması amaçlanıyor.

Nilüfer Belediyesi, beslenmenin en temel insan hakkı olmasından hareketle ihtiyaç sahiplerinin, mağdurların, pandemi döneminde dara düşenlerin, yani herkesin sağlıklı gıdaya ulaşması için yeni bir projeyi hayata geçiriyor. www.dayanismaniluferde.com internet sitesi aracılığıyla başlatılan hareket, S.S. NİLKOOP ve Nilüfer Kent Konseyi ile birlikte yürütülüyor. İnternet sitesi, yardım etmek isteyenlerle ihtiyaç sahiplerini buluşturacak.

İsteyen vatandaşlar, Sınırlı Sorumlu Nilüfer Tarımsal Kalkınma Kooperatifi (S.S. NİLKOOP) tarafından iyi tarım yapan yerel üreticilerin gıdaları ile oluşturulan Nilüfer sağlıklı gıda paketini, internet sitesi üzerinden satın alarak ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmasını sağlayacak.

Ramazan ayında başlatılan bu dayanışma hareketinin, Ramazan ayı sonrasında da genişletilerek devam etmesi planlanıyor.

Nilüfer Belediyesi, S.S. NİLKOOP ve Nilüfer Kent Konseyi'nin başlattığı Ramazan dayanışmasına katılan vatandaşlar, aynı zamanda hem doğal gıda üreticisi yerel çiftçileri, kadın derneklerini ve kooperatifleri desteklemiş olacak hem de ihtiyaç sahiplerini sağlıklı gıda ile buluşturacak.

Sitede yer alan gıda paketlerinde un, yağ, kırmızı mercimek, kuru fasulye, nohut, bulgur, pirinç, yeşil mercimek, salça, tuz, toz şeker, erişte, tarhana ve çay bulunuyor. Bu gıdaların hepsi sağlıklı gıda ve yerel çiftçiler, kadın dernekleri ile kooperatiflerin ürünleri.

"Herkesi dayanışma hareketine katılmaya davet ediyoruz"

Herkesi sağlıklı gıda ile buluşturmayı istediklerini söyleyen Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, "Özellikle son dönemde hem ekonomik krizin hem de pandeminin getirmiş olduğu sıkıntılardan dolayı vatandaşlarımızın gıdaya erişiminde sıkıntı yaşanıyor. Biz de bir nebze de olsa katkıda bulunmak için bir dayanışma hareketi başlatıyoruz. 'Herkes için eşit, ulaşılabilir sağlıklı gıda' söylemi ile Gıda Yılı olarak belirlediğimiz 2021 yılının Ramazan ayında herkesi Nilüfer Belediyesi'nin dayanışma hareketine katılmaya davet ediyoruz" dedi. - BURSA

Ramazan'da online dayanışma
Ramazan'da online dayanışma
Ramazan'da online dayanışma
Ramazan'da online dayanışma
Ramazan'da online dayanışma

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Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Ramazan'da online dayanışma - Son Dakika


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