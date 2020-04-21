"Ramazan'da tedbirleri artırarak hayatın hepimiz için normale dönmesini ümit ediyoruz" - Son Dakika
Son Dakika Güncel 'Ramazan'da tedbirleri artırarak hayatın hepimiz için normale dönmesini ümit ediyoruz' - Son Dakika

"Ramazan'da tedbirleri artırarak hayatın hepimiz için normale dönmesini ümit ediyoruz"

6 saat önce

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, hükümetin hem yurt içinde hem de yurt dışında Covid-19 ile mücadele ederken, bir yandan da Suriye, Libya ve Ege Denizi gibi dış politika meselelerinde çalışmalarını sürdürdüğüne işaret etti.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, hükümetin hem yurt içinde hem de yurt dışında Covid-19 ile mücadele ederken, bir yandan da Suriye, Libya ve Ege Denizi gibi dış politika meselelerinde çalışmalarını sürdürdüğüne işaret etti. Altun, "Ramazan ayında sıkı tedbirleri artırarak bayram sonrasında hayatın hepimiz için normale dönmesini ümit ediyoruz" dedi.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter'dan yaptığı paylaşımda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da belirttiği gibi Suriye rejiminin mevcut durumdan istifade etmeye çalıştığına dikkati çekerek, "Türkiye, 5 Mart'ta Rusya ile vardığı mutabakata sadık kalmaya devam ederken, rejim provokasyonlarını sürdürüyor. Ancak rejimin İdlib'deki ihlallerine izin vermemekte kararlıyız. Bu bölgede hiçbir terör grubunun varlığına müsaade etmeyeceğiz" değerlendirmesinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uluslararası toplumun Libya'daki meşru hükümeti desteklemesi gerektiğini yinelediğini de anımsatan Altun, "Darbeci Hafter güçlerine karşı meşru Libya hükümetinin son zamanlarda elde ettiği kazanımlar, Türkiye'nin desteğinin meyvelerini verdiğini gösteriyor. Libya ile anlaşmamıza bağlı kalmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Altun, "Salgın ortamından çıkar sağlamaya çalışanlar yalnızca alçak rejimler ya da darbeciler değil. Terör örgütü PKK da ülkemize karşı saldırı düzenlemeye çalışıyor ancak bu saldırıları her gün engellemeye devam ediyoruz ve operasyonlarımızı durmaksızın sürdüreceğiz" dedi.

"UMUT İŞARETLER VAR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Covid-19'u yenmek için sosyal mesafenin öneminin altını bir kez daha çizdiğine işaret eden Altun, paylaşımında şu görüşlere yer verdi:

"Hastanelerdeki kapasitemiz artıyor ve tedarik zincirimizde de bir sorun yaşamıyoruz. En ön saflardaki kamu çalışanlarımız ihtiyacı olanlara gerekli malzemeleri tedarik etmeye devam ediyor. Türkiye'de günlük test sayısı 40 bin düzeyine ulaştı. Enfekte sayısının azalması, iyileşen sayısının artması, yoğun bakım ünitesindeki hasta ve vefat eden sayısının aynı düzeyde devam etmesi gibi 'eğrinin düzleştiğine' dair umut işaretler var. Bütün vatandaşlarımıza ücretsiz olarak maske dağıtımı yapıyoruz ve ilaç ya da solunum cihazı eksikliğimiz yok. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatı doğrultusunda bir araya gelen firmalarımız Mayıs ayının sonuna kadar 5 bin solunum cihazı üretmiş olacaklar. Tıbbi malzeme, cihaz ve ilaç üretimi için Ar-Ge programları, sertifikasyon ve üretim süreçlerimiz yakından izleniyor. N95 ve N99 maskeleri için gerekli olan filtreler de ülke içerisinde üretilecek."

"ZORLUĞUN ÜSTESİNDEN HEP BERABER GELECEĞİZ"

Şehir hastaneleri ağına toplam 2 bin 682 yatak kapasitesiyle İstanbul Başakşehir Şehir Hastanesinin de eklendiğini, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hastanenin 150 yoğun bakım ünitesiyle bin 35 yatak kapasiteli ilk etabının açılışını gerçekleştirdiğini hatırlatan Altun, şunları kaydetti:

"Hükümetimiz, Covid-19'un yayılmasını engellemek adına 23 Nisan'dan itibaren 31 şehirde 4 gün sürecek bir sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmasına karar verdi. Ramazan ayında da bu sıkı tedbirleri artırarak bayram sonrasında hayatın hepimiz için normale dönmesini ümit ediyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 14 gün karantinada kalmayı kabul etmeleri koşuluyla dünyadaki bütün vatandaşlarımızı ülkemize geri getirmek için büyük ölçekli bir girişim başlatılması yönünde talimat verdi. 25 bin Türk vatandaşı Ramazan ayı içinde Türkiye'ye dönebilecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğindeki hükümetimiz, Covid-19 ile mücadele konusunda bütün imkanlarını seferber ediyor. Vatandaşlarımız yetkililerin tedbirlere ilişkin yönlendirmelerine büyük oranda uyuyor. Bu mücadelede en ön saflarda yer alan sağlık çalışanlarımıza minnettarız. Bu zorluğun üstesinden hep beraber geleceğiz."

(İHA)

Fahrettin Altun, Suriye, Libya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.04.2020 11:15 Kaynak: İHA

Abone Ol:Google'da Takip Et Paylaş: Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Ramazan ve koronavirüs anketinden çıkan sonuç: Yüzde 84,5 oruç tutacak
Kronik rahatsızlıkları olan ya da koronayı yenen kişiler oruç tutabilir mi? Uzman isim yanıtladı "Koronavirüs bulaşır" korkusu Kızılay'ın kan stoklarının yüzde 50'sini eritti Prof. Dr. Hasan Sevgili: Türkiye'de daha önce görmediğimiz böcek türleri göreceğiz, başımıza iş açacak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla İstanbul'da iki mahalle riskli alan ilan edildi Kaydedilen görüntü, 'Van Gölü Canavarı' dedikodularını yeniden alevlendirdi Gürültü ihbarı alan polis, korona günlerinde online düzenlenen kına gecesi ile karşılaştı Sağlık Bakanlığı, Koronavirüs Bilim Kurulu üyelerinin Twitter hesaplarını paylaştı UMH'den Terhune'ye havadan Arapça ve Rusça bildiri: Hafter'den uzak durun Türkiye'nin 29 büyükşehrinde hava kirliliği yüzde 32 azaldı Bekçiler kendilerine mahalle polisi, mahalle muhafızı, koruma polisi ya da polis yardımcısı denmesini istiyor Salep soğanı toplayan şahsa, biyolojik çeşitliliği tahrip ettiği gerekçesiyle 73.747 lira para cezası kesildi Diyanet, teravih için tekrar uyardı: İbadet uğruna can tehlikeye atılmaz Maydanozla beslediği tavuk, maydanoz desenli yumurta yumurtladı 'Çok yüksek riskli bölge'deki pazar yerine akın eden vatandaşlar, sosyal mesafeyi hiçe saydı
Ramazan öncesi kasaplardan rahatlatan açıklama: Kırmızı ete zam yapılmayacak Ramazan öncesi kasaplardan rahatlatan açıklama: Kırmızı ete zam yapılmayacak         
17:34
UEFA, yaptığı toplantı sonrası yerel liglerin oynayarak tamamlanmasını istedi UEFA, yaptığı toplantı sonrası yerel liglerin oynayarak tamamlanmasını istedi         
17:32
Son Dakika: ABD'de 21 Nisan itibariyle koronavirüsten ölenlerin sayısı 1684 artarak 42 bin 374'e yükseldi Son Dakika: ABD'de 21 Nisan itibariyle koronavirüsten ölenlerin sayısı 1684 artarak 42 bin 374'e yükseldi         
17:04
Koronavirüse iki kez yakalanan İlknur hemşire, nasıl iyileştiğini anlattı Koronavirüse iki kez yakalanan İlknur hemşire, nasıl iyileştiğini anlattı         
17:02
Son Dakika: 24 Nisan'da tüm kamu çalışanları idari izinli sayılacak Son Dakika: 24 Nisan'da tüm kamu çalışanları idari izinli sayılacak         
17:00
Son Dakika: Benzine 8 kuruş indirim geldi Son Dakika: Benzine 8 kuruş indirim geldi         
16:36
Bağcılar Belediyesi, korona vakası yaşanan binayı dezenfekte etmeyince vatandaşlar dezenfekte işlemini özel firmaya yaptırdı Bağcılar Belediyesi, korona vakası yaşanan binayı dezenfekte etmeyince vatandaşlar dezenfekte işlemini özel firmaya yaptırdı         
16:24
Genç oyuncu Alina Boz, ölen köpeğine veda etti: Kalbimin en güzel yerinde olacaksın Genç oyuncu Alina Boz, ölen köpeğine veda etti: Kalbimin en güzel yerinde olacaksın         
16:17
İstanbul Kumkapı'da 4 katlı metruk bina alev alev yanarak küle döndü İstanbul Kumkapı'da 4 katlı metruk bina alev alev yanarak küle döndü         
16:16
Son dakika: Erdoğan: Geldiğimiz noktada salgını yatay seyre geçirmeye başladığımızı görüyoruz Son dakika: Erdoğan: Geldiğimiz noktada salgını yatay seyre geçirmeye başladığımızı görüyoruz         
16:12
Genç oyuncu Ester Exposito, 42 milyon izlenen dans videosuyla Ronaldo'nun sevgilisini tahtından edip zirveye yerleşti Genç oyuncu Ester Exposito, 42 milyon izlenen dans videosuyla Ronaldo'nun sevgilisini tahtından edip zirveye yerleşti         
16:02
Son dakika: Yoğun bakımda tedavi gören Umut Demirdelen vefat etti Son dakika: Yoğun bakımda tedavi gören Umut Demirdelen vefat etti         
15:42
İstanbul Eczacılar Odası Başkanı: Bu tempoda maske dağıtmamız mümkün değil, belediyeler devreye girmeli İstanbul Eczacılar Odası Başkanı: Bu tempoda maske dağıtmamız mümkün değil, belediyeler devreye girmeli         
15:36
Babasının kollarından duvara asıp hortumla dövdüğü 9 yaşındaki Ceylan hayatını kaybetti Babasının kollarından duvara asıp hortumla dövdüğü 9 yaşındaki Ceylan hayatını kaybetti         
15:27
Telefonunu güncellemeyen Android kullanıcıları dikkat! Tüm verileriniz çalınabilir Telefonunu güncellemeyen Android kullanıcıları dikkat! Tüm verileriniz çalınabilir         
15:26
Dut ağaçlarına konan yarasalar ilçede büyük panik yarattı Dut ağaçlarına konan yarasalar ilçede büyük panik yarattı         
15:14
Kuzeniyle yasak yaşayıp hamile kaldı, doğurduğu bebeği fındık bahçesine gömdü Kuzeniyle yasak yaşayıp hamile kaldı, doğurduğu bebeği fındık bahçesine gömdü         
15:12
Sokağa çıkma yasağı öncesinde vatandaşlar, kasap ve marketlere akın etti Sokağa çıkma yasağı öncesinde vatandaşlar, kasap ve marketlere akın etti         
15:01
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 23 Nisan Özel Oturumu'na katılmamasını TBMM Başkanı Şentop Önermiş Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 23 Nisan Özel Oturumu'na katılmamasını TBMM Başkanı Şentop Önermiş         
14:57
'Çok yüksek riskli bölge'deki pazar yerine akın eden vatandaşlar, sosyal mesafeyi hiçe saydı 'Çok yüksek riskli bölge'deki pazar yerine akın eden vatandaşlar, sosyal mesafeyi hiçe saydı         
14:55
Haluk Levent, virüs nedeniyle hayatını kaybeden doktorun çocuklarına burs verecek Haluk Levent, virüs nedeniyle hayatını kaybeden doktorun çocuklarına burs verecek         
14:46
Kendi isteğiyle karantinaya alınan Fenerli yıldızın eşi, yurt penceresinde görüntülendi Kendi isteğiyle karantinaya alınan Fenerli yıldızın eşi, yurt penceresinde görüntülendi         
14:45
Dövme bağımlısı sosyal medya fenomeni Amber Luke'un ilk hali hayranlarını şoke etti Dövme bağımlısı sosyal medya fenomeni Amber Luke'un ilk hali hayranlarını şoke etti         
14:39
Maydanozla beslediği tavuk, maydanoz desenli yumurta yumurtladı Maydanozla beslediği tavuk, maydanoz desenli yumurta yumurtladı         
14:26
Diyanet, teravih için tekrar uyardı: İbadet uğruna can tehlikeye atılmaz Diyanet, teravih için tekrar uyardı: İbadet uğruna can tehlikeye atılmaz         
14:20
UEFA, Şampiyonlar Ligi'ndeki 17 maçı Ağustos ayında tamamlayacak UEFA, Şampiyonlar Ligi'ndeki 17 maçı Ağustos ayında tamamlayacak         
14:11
2'inci sokağa çıkma yasağı öncesinde en çok satın alınan ürünler belli oldu: Bisküvi, kek, çikolata, kuruyemiş 2'inci sokağa çıkma yasağı öncesinde en çok satın alınan ürünler belli oldu: Bisküvi, kek, çikolata, kuruyemiş         
13:59
Tiyatrocu Umut Demirdelen, kronik rahatsızlığı nüksedince yoğun bakıma kaldırıldı Tiyatrocu Umut Demirdelen, kronik rahatsızlığı nüksedince yoğun bakıma kaldırıldı         
13:55
Sokağa çıkması yasak olan 19 yaşındaki gencin yeni motosikletiyle çıktığı ilk tur, sonu oldu Sokağa çıkması yasak olan 19 yaşındaki gencin yeni motosikletiyle çıktığı ilk tur, sonu oldu         
13:54
Belediye, korona vakası yaşanan binayı 3 gün geçmesine rağmen dezenfekte etmedi Belediye, korona vakası yaşanan binayı 3 gün geçmesine rağmen dezenfekte etmedi         
13:53
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.04.2020 17:53:31. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: "Ramazan'da tedbirleri artırarak hayatın hepimiz için normale dönmesini ümit ediyoruz" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]