Ramazan'da tok kalmak için süt tüketin - Son Dakika

Ramazan'da tok kalmak için süt tüketin

15.04.2021 14:33
Ramazan'da tok kalmak için süt tüketin, System.String[]

Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Neriman İnanç, Ramazan ayında yapılan yanlışlara dikkat çekerek, doğru beslenme konusunda önerilerde bulundu.

Uzmanlar, oruç döneminin sağlıklı geçmesi için sahurda süt içilmesini öneriyor. Bir bardak sütün 5 saat tokluk hissi verdiğini belirten uzmanlar, sahurda süt tüketimini tavsiye ediyor.

Bir bardak sütün insanı 5 saat tok tuttuğunun bilimsel olarak da kanıtlandığını belirten İnanç, sahurda süt içilmesini önerdi. Sağlıklı bir oruç için mutlaka sahura kalkılması gerektiğini belirten İnanç, sahurda mideyi daha geç terk eden, kan şekerini çok hızlı değiştirmeyecek besinlerin tercih edilmesini önererek, şunları söyledi: "Protein içeriği yüksek olan besinler midenin boşalma süresini uzatarak acıkmayı geciktirir. Süt hem protein içeriği yüksek olan bir besin olması nedeniyle tokluk hissetmemize yardımcı oluyor hem de sıvı ihtiyacının karşılanmasına destek sağlıyor. ABD'li bilim adamları, insan bünyesinin açlığa olan ihtiyacını azaltan besinler arasında ilk sırada sütü göstererek, bir bardak sütün insanı 5 saat boyunca tok tuttuğu belirtiyorlar. Sütün şekeri laktoz, açlıkta kullanılan glikojen depolarına destek olarak vücudun enerji ihtiyacının karşılanmasına yardımcı oluyor. Sütün bileşimindeki yağ da midede uzun süre kalarak tokluk duygusunun uzun sürmesini sağlıyor. Ayrıca ramazan boyunca sıcaklarda terleme ile kaybedilen kalsiyum başta olmak üzere mineral ve vitamin gereksiniminin karşılanmasına destek oluyor."

Kilo almayı engelliyor

Ramazan sonrası kilo problemleri yaşandığını da belirten İnanç, "Ramazan'da geleneksel mutfağımız incelendiğinde, uzun süreli açlıktan sonra kan şekerini yükseltmek amacıyla şerbetli hamur tatlıları yer alıyor. Uzun süreli açlık bazal metabolik hızda yavaşlamaya neden olmakta ve genellikle Ramazan ayında kilo alınmaktadır. Sahurda içilen bir bardak sütün dışında eğer tatlı tüketilecek ise az şekerli sütlaç, güllaç gibi sütlü tatlıların tercih edilmesi kalsiyum ihtiyacımızın karşılanmasına yardımcı olacak ve daha az enerji alarak Ramazan süresince kilo almamızı engelleyecektir" dedi.

Ramazan'da tok kalmak için süt tüketin

Ramazan, Enerji, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Ramazan'da tok kalmak için süt tüketin - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Acun Ilıcalı ile ilgili bomba iddia: Süper Lig'in yayın haklarını almaya hazırlanıyor Acun Ilıcalı ile ilgili bomba iddia: Süper Lig'in yayın haklarını almaya hazırlanıyor "Karım beni dövüyor" diyerek Esra Erol'dan yardım isteyen Muammer Güzel'e müjdeli haber Tanzanya'dan geldi Yıldırım Akbulut'un cenazesinde dikkat çeken görüntü! Erdoğan, Kılıçdaroğlu'na selam vermeden geçti Yıldırım Akbulut'un cenazesinde dikkat çeken görüntü! Erdoğan, Kılıçdaroğlu'na selam vermeden geçti "Yaşam hakkımızdan vazgeçmiyoruz" diyen sağlık çalışanlarının eylemine polis müdahalesi Fenerbahçe Opet, vaka sayısının 12'ye yükselmesi sebebiyle Vakıfbank maçına çıkamıyor Fenerbahçe Opet, vaka sayısının 12'ye yükselmesi sebebiyle Vakıfbank maçına çıkamıyor Rus uçakları, Antalya'ya boş gelip dolu dönüyor Rus uçakları, Antalya'ya boş gelip dolu dönüyor Her şey taksideki müşterisinin öksürmesiyle başladı! Koronavirüs olmaktan korkunca yüzünü bu hale getirdi Her şey taksideki müşterisinin öksürmesiyle başladı! Koronavirüs olmaktan korkunca yüzünü bu hale getirdi Vaka sayısında Türkiye'de üçüncü sıraya yükselen Çanakkale'de sahil ve parklar halka kapatıldı Vaka sayısında Türkiye'de üçüncü sıraya yükselen Çanakkale'de sahil ve parklar halka kapatıldı

Son Dakika Haberleri
16:16 Bodrum'da silahlı kavgaya karışan Mustafa Üstündağ, yaşananları tek tek anlattı
16:12 Acun Ilıcalı ile ilgili bomba iddia: Süper Lig'in yayın haklarını almaya hazırlanıyor
15:54 Katil koca ifadesiyle tüyler ürpertti: Öldüğünü anlamama rağmen bıçağı tekrar kalbine soktum
15:51 Yıldırım Akbulut'un cenazesinde dikkat çeken görüntü! Erdoğan, Kılıçdaroğlu'na selam vermeden geçti
15:46 Tırmanmak istediği demir korkuluklar 8 yaşındaki Çağan'ı canından etti
15:36 Kadir Şeker'e verilen 12 yıl 6 ay hapis cezası İstinaf Mahkemesi tarafından onandı
15:32 İki ülke arasındaki gerilim tırmanıyor! ABD'den Rusya'ya yeni yaptırım kararı
15:29 Taksi şoförünün üzerine aracını sürerek dehşeti yaşattığı kadın, kız kardeşi çıktı
15:26 CHP'li vekil TBMM'deki odasına "128 milyar dolar nerede?" pankartı astı! İndirmek için itfaiye müdahale etti
15:18 Aysun Kayacı, "Benim oyumla çobanın oyu bir mi" çıkışıyla ilgili yıllar sonra ilk kez konuştu
Bodrum'da silahlı kavgaya karışan Mustafa Üstündağ, yaşananları tek tek anlattı Bodrum'da silahlı kavgaya karışan Mustafa Üstündağ, yaşananları tek tek anlattı         
16:16
Sahurda ne yersek gün boyu tokluk hissederiz? İşte cevabı Sahurda ne yersek gün boyu tokluk hissederiz? İşte cevabı         
16:01
Katil koca ifadesiyle tüyler ürpertti: Öldüğünü anlamama rağmen bıçağı tekrar kalbine soktum Katil koca ifadesiyle tüyler ürpertti: Öldüğünü anlamama rağmen bıçağı tekrar kalbine soktum         
15:55
Tırmanmak istediği demir korkuluklar 8 yaşındaki Çağan'ı canından etti Tırmanmak istediği demir korkuluklar 8 yaşındaki Çağan'ı canından etti         
15:47
Kadir Şeker'e verilen 12 yıl 6 ay hapis cezası İstinaf Mahkemesi tarafından onandı Kadir Şeker'e verilen 12 yıl 6 ay hapis cezası İstinaf Mahkemesi tarafından onandı         
15:36
İki ülke arasındaki gerilim tırmanıyor! ABD'den Rusya'ya yeni yaptırım kararı İki ülke arasındaki gerilim tırmanıyor! ABD'den Rusya'ya yeni yaptırım kararı         
15:33
Aysun Kayacı, Aysun Kayacı, "Benim oyumla çobanın oyu bir mi" çıkışıyla ilgili yıllar sonra ilk kez konuştu         
15:19
Cengiz'in istifasıyla ilgili bomba iddia! Kulüpler Birliği'nde Ali Koç ve Mustafa Cengiz kavga etti Cengiz'in istifasıyla ilgili bomba iddia! Kulüpler Birliği'nde Ali Koç ve Mustafa Cengiz kavga etti         
15:03
Ekrem İmamoğlu ile babasının Ekrem İmamoğlu ile babasının "dolandırıcılık" iddiasıyla yargılandığı davaya ret kararı         
14:20
Merkez Bankası, politika faizini değiştirmeyerek yüzde 19'da sabit tuttu Merkez Bankası, politika faizini değiştirmeyerek yüzde 19'da sabit tuttu         
14:10
Koronavirüs hastalarında yeni belirti: Pıhtı atmasına bağlı unutkanlık yaşanmaya başladı Koronavirüs hastalarında yeni belirti: Pıhtı atmasına bağlı unutkanlık yaşanmaya başladı         
14:06
Tarihi kalede kanlar içindeki cansız bedeni görenler hemen polisi aradı Tarihi kalede kanlar içindeki cansız bedeni görenler hemen polisi aradı         
13:59
Rusya'dan 53 yıl sonra bir ilk! Tank ve zırhlı araçlarına Rusya'dan 53 yıl sonra bir ilk! Tank ve zırhlı araçlarına "savaş boyası" sürdüler         
13:49
Ali Koç seçimde adaylığını koyacak, rakipler ise Aziz Yıldırım döneminden iki eski yönetici Ali Koç seçimde adaylığını koyacak, rakipler ise Aziz Yıldırım döneminden iki eski yönetici         
13:33
Tam 33 yıldır ara vermeden oruç tutuyor Tam 33 yıldır ara vermeden oruç tutuyor         
11:52
Başkan Mustafa Cengiz'den Donk hakkında olay sözler: Cinsel ilişki partilerinden bıktık! Başkan Mustafa Cengiz'den Donk hakkında olay sözler: Cinsel ilişki partilerinden bıktık!         
10:59
Dans ederken dizleri moraran Derya Uluğ sevenlerini korkuttu Dans ederken dizleri moraran Derya Uluğ sevenlerini korkuttu         
22:00
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.04.2021 16:28:56. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Ramazan'da tok kalmak için süt tüketin - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei