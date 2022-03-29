Ramazan'da tok tutan besinler - Son Dakika

Sahurda kaliteli bir beslenme programı ile tok kalmanın mümkün olduğunu belirten Diyetisyen Melisa Karataş, "Ramazan'da ortalama 15 saat aç kalacağımızı göz önünde bulundurursak, özellikle sahurda kaliteli bir beslenme programı planlayarak tok kalmayı başarabiliriz. Bunun için ilk işimiz, menümüze yumurta eklemek olmalıdır. Yumurta, 36 saat tok tutucu etkiye sahip tek besindir. Anne sütünden sonraki en kaliteli protein kaynağı olan yumurtayı sahurda tüketmemiz kaslarımızı da koruyacaktır" dedi.

Yumurtanın 36 saat tok tutucu etkiye sahip tek besin olduğunun altını çizen Medical Park Ordu Hastanesi Beslenme ve Diyet Bölümü'nden Dyt. Melisa Karataş, Ramazan ayını sağlıklı ve enerjik geçirmek isteyenler için tok tutan besinler hakkında bilgilendirmelerde bulundu.

YUMURTA TERCİH EDİLEBİLİR

Sahurda kaliteli bir beslenme programı planlayarak tok kalmamızın mümkün olduğunu söyleyen Dyt. Melisa Karataş, "Ramazan'da ortalama 15 saat aç kalacağımızı düşündüğümüzde, özellikle sahurda kaliteli bir beslenme programı planlayarak tok kalmamız mümkün. Bunun için ilk işimiz listeye yumurta eklemek olmalıdır. Yumurta, 36 saat tok tutucu etkiye sahip tek besindir. Anne sütünden sonraki en kaliteli protein kaynağı olan yumurtayı sahur öğününde tüketmemiz kaslarımızı koruyacaktır" diye konuştu.

YULAF HEM KALP KRİZİ RİSKİNİ AZALTIYOR HEM TOK TUTUYOR

Son zamanlarda adını sıklıkla duyduğumuz ve sağlık depo su olan yulafın, sahurda tok tutacak besinler arasında olduğunu dile getiren Dyt. Melisa Karata, "Yulaf içindeki lif sayesinde, midede kalın bir jel oluşturuyor ve midenin boşalmasını geciktirerek kan şekerinin kontrolü sağlıyor. Bu özelliğiyle yulaf tok tutan besinler arasında yer almaktadır. Yulafın LDL kolesterolü düşürücü etkisi de vardır. Bu özelliğiyle kalp krizi ve felç riskini ortadan kaldırır.1 kase manda yoğurdu içine 3 kaşık yulaf, 3 adet hurma ve 1 çay kaşığı kestane bal karıştırarak hem sağlıklı beslenebilir hem de tok kalmayı sağlayabilirsiniz" şeklinde konuştu.

PROTEİN MUTLAKA SOFRANIZDA OLMALI

İftar menülerinden eksik edilmemesi gereken proteini; et, tavuk, balık veya etli sebzeler şeklinde tüketebileceğimizi vurgulayan Dyt. Melisa Karataş, "Özellikle tok tutmada ve iştah yönetiminde katkısı bulunan protein zengini besinleri sofranızdan eksik etmeyin" dedi.

SU TÜKETİMİNE ÖZEN GÖSTERİLMELİ

Ramazan'da uzun süre susuz kalmakla beraber tek seferde çok tüketilen suyun, mide hacminin genişlemesine sebep olduğunu söyleyen Dyt. Melisa Karataş, şu bilgileri paylaştı:

"Su tüketiminin öğünlere bölünmesi gerekmektedir. Bunun dışında çay, kahve ve bitki çaylarının tüketimini de kısıtlamalısınız çünkü bu grup vücuttan su atılımını artıran içecekler arasında yer almaktadır. Sağlıklı beslenmenin, forma girmenin ve tok kalmanın anahtarı gün içinde içtiğiniz suda saklıdır. Oruçluyken tüketemeyeceğiniz suyu iftarla sahur arasında en az 2,5-3 litre kadar tüketmelisiniz. Bu alışkanlığı edinmek sadece Ramazan'da değil, günlük hayatta da vücudumuz için son derece faydalı olacaktır. Ramazan ayında hem tok kalmak hem de vücudunuzda tansiyon ve şeker dengesini sağlamak için aralıklarla bol su içmeyi unutmayın."

(Metin Akyürek/ İHA)