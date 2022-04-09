Ramazan'da Türk Kızılayı'ndan Filistinli ailelere yardım - Son Dakika
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Ramazan'da Türk Kızılayı'ndan Filistinli ailelere yardım

09.04.2022 17:53

- Ramazan'da Türk Kızılayı'ndan Filistinli ailelere yardım Türk Kızılayı, Ramazan ayında İsrail'de Batı Şeria'nın güneyindeki El-Halil kentinde Filistinli ailelere temel gıda yardımı yaptı.

- Ramazan'da Türk Kızılayı'ndan Filistinli ailelere yardım

KUDÜS - Türk Kızılayı, Ramazan ayında İsrail'de Batı Şeria'nın güneyindeki El-Halil kentinde Filistinli ailelere temel gıda yardımı yaptı.

Türk Kızılayı, Ramazan ayında da dünyanın birçok yerinde ihtiyacı olan kimselere yardım ulaştırmaya devam ediyor. Türk Kızılayı, İsrail'de de Batı Şeria'nın güneyindeki El-Halil kentinde yoksul Filistinli ailelere Ramazan ayı boyunca yetecek temel gıda yardımı yaptı. Türk Kızılayı Genel Müdür Danışmanı Yasir Feten, dünyanın tüm ülkelerinde bulunan yoksul kimselere yardım etmeye devam ettiklerini belirterek, "Ramazan'da biz bu sene bir kampanya başlattık. Az çok demeden paylaşan tüm kalplere hilal olsun kampanyası. Bu kampanyayla birlikte biz dünyanın birçok yerinde Ramazan faaliyetleri sunuyoruz. Burada da biz Filistin'e geldik. Türkiye'den Filistin'e geldik. Şuanda El-Halil bölgesinde bulunmaktayız. Kudüs'te ki yardımlarımızın dün dağıtımını gerçekleştirdik. Bir yandan iftar dağıtımlarımız günlük olarak devam etmekte. Aynı şekilde gıda kolisi yardımlarını da peyder pey aşamalı olarak devam etmekte. Bunun yanında Gazze'de çalışmalarımız aynı şekilde sürmekte. Gerek AŞ evi gerek gıda kolisi yardımları. Bizde burada El-Halil'de ihtiyaç sahibi ailelere ulaşmaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

Ramazan'da Türk Kızılayı'ndan Filistinli ailelere yardım
Ramazan'da Türk Kızılayı'ndan Filistinli ailelere yardım
Ramazan'da Türk Kızılayı'ndan Filistinli ailelere yardım

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Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Ramazan'da Türk Kızılayı'ndan Filistinli ailelere yardım - Son Dakika


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