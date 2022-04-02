Ramazan davulcuları Ankara halkını ilk sahura uyandırdı - Son Dakika

Canlı yayında yeni bir ses vakası daha! Kimse ne olduğuna anlam veremedi

Tonlarcası yol kenarına atılmıştı! Belediye ekipleri tarafından hepsi imha edildi

Motorinden sonra bir büyük indirim de benzine! İşte il il yeni fiyatlar

Türk futbolu bunu da gördü! Dünyaya rezil olacağımız kararı tribünden inerek engellediler

- Ramazan davulcuları Ankara halkını ilk sahura uyandırdı

ANKARA - Ramazan davulcuları Ankara halkını ilk sahura davul sesleri ile uyandırdı.

Ramazan ayının vazgeçilmez geleneklerinden Ramazan davulcuları, Ankara halkını ilk sahura davul sesleri ile uyandırdı. Sokak sokak gezen Ramazan davulcuları gece saat 02.00 sıralarında insanları sahura kaldırmak için mesailerine başladı ve sabah ezanı okunana kadar davul çaldı.

"Her Ramazan'da bu mahallede davul çalarım"

Ankara'nın Mamak İlçesinde bulunan Misket Mahallesi'nde insanları sahura uyandırmak için davul çalan Haydar Yavuzoğlu, "Allah tuttuğumuz oruçları kabul etsin. Ramazan hayırlı olsun. Ramazan huzur, sağlık ve bereket getirsin. Ailecek davulculuk yapıyoruz. Her Ramazan'da bu mahallede davul çalarım" dedi.