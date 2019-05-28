Son Dakika Haberleri: Ramazan davulcuları "Dünya Tütünsüz Günü"ne dikkat çekmek için mani okuyacak
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Ramazan davulcuları "Dünya Tütünsüz Günü"ne dikkat çekmek için mani okuyacak

1 saat önce

Ramazan davulcuları "31 Mayıs Dünya Tütünsüz Günü"ne dikkat çekmek için mani okuyacak.

Ramazan davulcuları
Ramazan davulcuları "31 Mayıs Dünya Tütünsüz Günü"ne dikkat çekmek için mani okuyacak.

Türkiye genelinde 31 Mayıs günü "Dünya Tütünsüz Günü" etkinliklerle kutlanarak tütün ve tütün ürünlerinin sağlık açısından zararlarına dikkat çekilecek. Bu kapsamda Ramazan davulcuları da etkinliğe manilerle destekte bulunacak.

Değişik mahallelerde davulcuların okuyacağı 5 maninin video görüntüleri klip haline getirilerek Sağlık Bakanlığının, bakanlık ve sağlıklı yaşa sosyal medya hesaplarından paylaşılacak.

Ramazan davulcularının okuyacağı 5 mani ise şöyle olacak:

"Hoş geldin ya şehr-i Ramazan. Şükürler olsun ey yaradan. Sigaradan kurtulmak için. Çok güzel fırsat Ramazan", "Bereket geldi sofralara. Paylaşmak güzeldir dostlarla. Bozma bu güzelliği. Yemekten sonra yakma sigara", "Bozma ağzının tadını. İçme şu sigarayı. Her nefeste hastalık var. İçme, bırak sigarayı", "Davuluma kuvvet gerek. Orucu suyla açmak gerek. Ramazan fırsat bize. Sigarayı bırakmak gerek", "Orucunu aç da gel. Sahurunu yap da gel. Kulağını aç da gel. Sigarayı bırak da gel" - ERZİNCAN
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 01:05 Kaynak: İHA
Türkiye, Güncel
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