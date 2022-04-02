Ramazan davulcuları görev başında - Son Dakika
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Ramazan davulcuları görev başında

02.04.2022 04:57

Ramazan davulcuları görev başındaOzan URAL-Çağrı ÇALIŞKAN İstanbul,(DHA) Ramazanın ilk gününde davulcular sokaklarda davul çalıp mani söyleyerek vatandaşları sahura kaldırdı.

Ramazan davulcuları görev başında

Ozan URAL-Çağrı ÇALIŞKAN İstanbul,(DHA) Ramazanın ilk gününde davulcular sokaklarda davul çalıp mani söyleyerek vatandaşları sahura kaldırdı.

Ramazan ayının gelmesi ile birlikte ramazan davulcuları da işbaşı yaptı. Ramazan ayının renkli görüntülerinden olan davulcular, sahur vaktinde mesaiye başladı. Beyoğlu ve Üsküdar'da davulcular maniler eşliğinde sokak sokak dolaşarak vatandaşları sahura kaldırdı.

Yıllardır ramazan aylarında aynı mahallede görev yapan davulcu Rıdvan Akçayır ile Kadir Karalıkaş beyoğlu sokaklarında mani okudu. Akçayır ramazan ayının heyecanını şu sözlerle anlattı;

Allah bu günleri bize nasip etti. Allah'a ne kadar şükür etsek, teşekkür etsek azdır. Bildiğiniz üzere ramazanda hep davul çalınıyor. Biz de bu mahallenin bir parçası olduk. Davullar çalıyoruz, ilahiler söylüyor, maniler okuyoruz. Biz bundan memnunuz. Piripaşalılar'da memnun. Allah tekrardan bizi ramazanı serif ayına çıkartığı için hamdolsun, şükürler olsun

Ramazan davulcuları görev başında
Ramazan davulcuları görev başında
Ramazan davulcuları görev başında

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Kaynak: DHA

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