Son Dakika Haberleri: Ramazan davulcuları manilerle vatandaşı sigarayı bırakmaya çağırdı
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Ramazan davulcuları manilerle vatandaşı sigarayı bırakmaya çağırdı

1 saat önce

BURDUR'da ramazan davulcuları, 31 Mayıs Dünya Tütüne Hayır Günü için sahur vakti söyledikleri manilerle halkı sigarayı bırakmaya davet etti.

Ramazan davulcuları manilerle vatandaşı sigarayı bırakmaya çağırdı, System.String[]
BURDUR'da ramazan davulcuları, 31 Mayıs Dünya Tütüne Hayır Günü için sahur vakti söyledikleri manilerle halkı sigarayı bırakmaya davet etti.
İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan çalışma kapsamında kentteki Ramazan davulcuları sahur vakti söyledikleri manilerle halkı sigara bırakmaya davet etti. Davulcular dolaştıkları mahalle aralarında sigarayı bırakma temalı çeşitli maniler söyledi. Aralarında Çeltikçi ilçesi Kuzköy'de yıllardır Ramazan ayında mahalleliyi davuluyla sahura kaldıran Ayşe Alkan'ın da bulunduğu davulcular manilerinde kullanıcıları sigarayı bırakmalarını teşvik etmeye çalıştı.
Davulcular vatandaşlara şu manileri söyledi:
Bozma ağzının tadını, içme şu sigarayı
Her nefeste hastalık var, içme, bırak sigarayı


 

Davuluma kuvvet gerek, orucu suyla açmak gerek
Ramazan fırsat bize, sigarayı bırakmak gerek


 

Bereket geldi sofralara, paylaşmak güzeldir dostlarla
Bozma bu güzelliği, yemekten sonra yakma sigara


 

Orucunu aç da gel, sahurunu yap da gel
Kulağını aç da gel, sigarayı bırak da gel


 

Hoş geldin ya şehr-i Ramazan, şükürler olsun ey yaradan
Sigaradan kurtulmak için, çok güzel fırsat Ramazan


Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 03:21 Kaynak: DHA
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