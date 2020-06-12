Ramazan davulcularına kesilen cezayı Başkan Bilgin ödedi - Son Dakika

Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde, Covid-19 tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı Ramazan bayramı arifesinde bahşiş toplamak için sokağa çıkan iki davulcuya jandarma ekipleri tarafından uygulanan 784 liralık para cezasını Saruhanlı Belediye Başkanı Zeki Bilgin, kendi cebinden ödedi.



Alınan bilgiye göre, Saruhanlı'nın Mütevelli Mahallesinde Ramazan ayı boyunca vatandaşları sahura kaldırmak için geceleri davul çalan İsmail Cansu ve Nuri Taş arife günü bahşiş toplamak amacıyla sokağa çıkıp davul çalarak gezmeye başladı. Covid - 19 tedbirleri kapsamında 81 ilde sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı aynı gün mahallede devriye görevi yapan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, emre aykırı davranışlarından dolayı iki davulcuya 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 32. Maddesi uyarınca kişi başı 392 TL idari para cezası kesti. Maddi durumları elvermediği için cezayı ödeme imkanları olmadığı öğrenilen davulcular, Saruhanlı Belediye Başkanı Zeki Bilgin'i ziyaret ederek yardım istedi. Bunun üzerine Başkan Bilgin, bundan böyle yasak ve emirlere uymaları konusunda uyardığı davulculara uygulanan para cezasını kendi cebinden ödedi.



İsmail Cansu ve Nuri Taş ise maksatlarının emirlere karşı gelmek olmadığını, bir ay boyunca verdikleri emeğin karşılığını almak için sokağa çıktıklarını ifade ederek, bundan böyle emir ve kurallara dikkat edeceklerini ifade edip, Başkan Bilgin'e teşekkür etti. - MANİSA