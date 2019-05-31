Son Dakika Haberleri: Ramazan davulcularından "Dünya Tütünsüz Günü" manileri
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Ramazan davulcularından "Dünya Tütünsüz Günü" manileri

1 saat önce

Sağlık Bakanlığının 31 Mayıs Dünya Tütünsüz Günü için düzenlediği etkinlik, Ramazan davulcularının destekleriyle gerçekleştirildi.

Ramazan davulcularından
Sağlık Bakanlığının 31 Mayıs Dünya Tütünsüz Günü için düzenlediği etkinlik, Ramazan davulcularının destekleriyle gerçekleştirildi. 27-31 Mayıs tarihleri arasında 81 ilde davulcular, sahura vatandaşları sigaranın zararlarını anlatan manilerle uyandırdılar.

Ramazan ayında sigarayı bırakmak isteyenler, bağımlılıkla çok daha rahat mücadele ediyor. Oruç nedeniyle uzun süre sigara içmeden kalabilmek, iftar sonrasında da içmemek konusunda sigara kullanan kişileri cesaretlendiriyor. 31 Mayıs, tütün ürünü kullanımının sağlık ve diğer zararları konusunda toplumda farkındalık oluşturmak, tütün ürünü kullananlara bırakmaları yönünde bilinç kazandırmak ve sağlıklı yaşam davranışlarını geliştirmek amacıyla Dünya Sağlık Örgütü tarafından "Dünya Tütünsüz Günü" olarak kabul ediliyor. Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de 31 Mayıs'ta "Dünya Tütünsüz Günü"nde tütün ürünlerinin zararlarına dikkat çeken ve bırakmak isteyenleri teşvik eden etkinlikler gerçekleştiriliyor. Sağlık Bakanlığı, 31 Mayıs Dünya Tütünsüz Günü kapsamında Ramazan davulcularının destekleriyle etkinlik gerçekleştirdi. 27-31 Mayıs tarihleri arasında 81 ilde davulcular, sahura vatandaşları sigaranın zararlarını anlatan manilerle uyandırdılar. Manilerden bazıları şöyle:

"Hoş geldin ya şehr-i Ramazan

Şükürler olsun ey Yaradan

Sigaradan kurtulmak için

Çok güzel fırsat Ramazan

Bereket geldi sofralara

Paylaşmak güzeldir dostlarla

Bozma bu güzelliği

Yemekten sonra yakma sigara

Bozma ağzının tadını

İçme şu sigarayı

Her nefeste hastalık var

İçme, bırak sigarayı

Davuluma kuvvet gerek

Orucu suyla açmak gerek

Ramazan fırsat bize

Sigarayı bırakmak gerek

Orucunu aç da gel

Sahurunu yap da gel

Kulağını aç da gel

Sigarayı bırak da gel." - ANKARA
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 10:12 Kaynak: İHA
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