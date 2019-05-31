Son Dakika Haberleri: Ramazan davulcularından "Dünya Tütünsüz Günü"ne özel mani
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Ramazan davulcularından "Dünya Tütünsüz Günü"ne özel mani

1 saat önce

Sağlık Bakanlığının, Dünya Tütünsüz Günü etkinliklerine ramazan davulcuları manileriyle destek verdi.

Ramazan davulcularından
Sağlık Bakanlığının, Dünya Tütünsüz Günü etkinliklerine ramazan davulcuları manileriyle destek verdi.
Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, "Dünya Tütünsüz Günü" kapsamında, 27-31 Mayıs'ta 81 ildeki davulcular, sigaranın zararlarını anlatan manilerle vatandaşları sahura uyandırdı. Türkiye'nin dört bir yanında sahur vakti, sigarayı bırakmaya teşvik eden manilerle karşılandı.
31 Mayıs, tütün ürünü kullanımının sağlık ve diğer zararları konusunda toplumda farkındalık oluşturmak, tütün ürünü kullananlara bırakmaları yönünde bilinç kazandırmak ve sağlıklı yaşam davranışlarını geliştirmek amacıyla Dünya Sağlık Örgütü tarafından "Dünya Tütünsüz Günü" olarak kabul ediliyor.
Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de Dünya Tütünsüz Günü'nde tütün ürünlerinin zararlarına dikkati çeken ve bırakmak isteyenleri teşvik eden etkinlikler gerçekleştiriliyor.
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 10:47 Kaynak: AA
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