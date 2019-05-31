Son Dakika Haberleri: Ramazan davulcularından 'Tütünsüz Günü' mânileri
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Ramazan davulcularından 'Tütünsüz Günü' mânileri

59 dakika önce

Sağlık Bakanlığı'nın 'Dünya Tütünsüz Günü' nedeniyle düzenlediği etkinlik kapsamında 81 ilde davulcular, sahurda sigaranın zararlarını anlatan maniler söyledi.

Ramazan davulcularından 'Tütünsüz Günü' mânileri, System.String[]

Sağlık Bakanlığı'nın 'Dünya Tütünsüz Günü' nedeniyle düzenlediği etkinlik kapsamında 81 ilde davulcular, sahurda sigaranın zararlarını anlatan maniler söyledi.
Bakanlığın bu yıl '31 Mayıs Dünya Tütünsüz Günü' nedeniyle düzenlediği etkinliğe, Ramazan davulcuları da destek verdi. 27-31 Mayıs tarihleri arasında 81 ilde davulcular, sahurda sigaranın zararlarını anlatan maniler söyledi. Dört gündür Türkiye'nin dört bir yanında sahur vakti, sigarayı bırakmaya teşvik eden manilerle karşılandı.
Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Ramazan ayının sigara ile mücadelede önemli bir süreç olduğu belirtilerek şöyle denildi:
"Sigarayı bırakmak isteyenler bu ayda, psikolojik bağımlılıkla çok daha rahat mücadele ediyor. Sigaradan ayrı kalınan süre uzadıkça, sigaraya duyulan ihtiyaç azalıyor. Oruç nedeniyle uzun süre sigara içmeden kalabilmek, iftar sonrasında da içmemek konusunda sigara kullanan kişileri cesaretlendiriyor. 31 Mayıs, tütün ürünü kullanımının sağlık ve diğer zararları konusunda toplumda farkındalık oluşturmak, tütün ürünü kullananlara bırakmaları yönünde bilinç kazandırmak ve sağlıklı yaşam davranışlarını geliştirmek amacıyla Dünya Sağlık Örgütü tarafından 'Dünya Tütünsüz Günü' olarak kabul ediliyor. Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de 31 Mayıs'ta, 'Dünya Tütünsüz Günü'nde tütün ürünlerinin zararlarına dikkat çeken ve bırakmak isteyenleri teşvik eden etkinlikler gerçekleştiriliyor."
MANİLERDEN ÖRNEKLER:
Hoş geldin ya şehr-i Ramazan
Şükürler olsun ey Yaradan
Sigaradan kurtulmak için
Çok güzel fırsat Ramazan
*
Bereket geldi sofralara
Paylaşmak güzeldir dostlarla
Bozma bu güzelliği
Yemekten sonra yakma sigara


GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-Ramazan davulcularından görüntü
-Davulcuların mani okuması

Haber-Kamera:  ANKARA, -


Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 10:44 Kaynak: DHA
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