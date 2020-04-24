Ramazan davulcularının bahşişi Nevşehir Belediyesi'nden - Son Dakika

Nevşehir Belediyesi ayrıca, ramazan ayında davul geleneğinin yaşatılması için 10 araç tahsisi gerçekleştirecek.

Nevşehir Valiliği İl Hıfzıssıhha Kurulu'nun, koronavirüs tedbirleri kapsamında ramazan davulcularının tek tek vatandaşları, haneleri dolaşarak bahşiş toplamasının salgın riskini artıracağı kararının ardından harekete geçen Nevşehir Belediyesi, şehirdeki 22 mahallede vatandaşları sahura kaldıracak olan davulcuların ücretini karşılama kararı aldı.

Belediye Başkanı Rasim Arı'nın talimatıyla, mahalle muhtarları ile yapılan görüşmeler sonucu belirlenen 10 davulcu için ayrıca şoförlü 10 araç tahsisi gerçekleştirildi.

Davulcular kendilerine belediye tarafından tahsis edilen araçlarla kentteki 22 mahallede ramazan boyunca davul çalarak geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi oruç tutarak ibadetlerini yerine getirecek olan vatandaşları sahura kaldıracak.