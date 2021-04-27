Ramazan davulcusu 30 yetim çocuğu sevindirdi - Son Dakika

Bursa'nın İnegöl ilçesinde ramazan aylarında vatandaşları sahura kaldıran davulcu, bu yıl topladığı bahşişlerle 30 yetim çocuğu sevindirdi.

Bursa'da 1990 yılında bir arkadaşının sayesinde davulculuk işine başladığını belirten İbrahim Mete (60), "25 yıldır kendi çocuklarım için harcama yaptım. 3 Çocuğumu da üniversite okuttum. Davul sayesinde kendim emekli oldum. 5 yıldır da yetimlere, fakir çocuklara, ihtiyaç sahibi çocuklara bayramlık kıyafet alıyorum. Bu yıl da 30 çocuğa bayramlık aldım" dedi. - BURSA