Ramazan davulcusu topladığı bahşişlerle 30 yetime bayramlık aldı - Son Dakika

BURSA'nın İnegöl ilçesinde 31 yıldır ramazan davulculuğu yapan İbrahim Mete (60), bu yıl topladığı bahşişlerle 30 yetim çocuğa bayramlık kıyafet aldı. Mete, 5 yıldır bu geleneği sürdürdüğünü söyledi.

İnegöl'de ramazan davulculuğu yapan, emekli, 3 çocuk babası İbrahim Mete, bu yıl topladığı bahşişlerle ilçede 30 yetim çocuğa bayramlık kıyafet aldı. Bu geleneği son 5 yıldır sürdürdüğünü belirten İbrahim Mete, 1990 yılında bir arkadaşının sayesinde bu işe başladığını kaydetti. Mete, "Yıllardır kendi çocuklarım için harcama yaptım. 3 çocuğumu da üniversite okuttum. Davul sayesinde kendim emekli oldum. 5 yıldır da yetimlere, fakir çocuklara, ihtiyaç sahibi çocuklara bayramlık kıyafet alıyorum. Bu yıl da 30 çocuğa kıyafet aldım. 1 yıl daha bu mesleği sürdürürüm, ileri de biraz zor olur" dedi.