Ramazan Demirci Açık Alan Hentbol Turnuvası'nın Antalya'da yapılması planlanıyor

Türkiye Hentbol Federasyonu, Ramazan Demirci Açık Alan Hentbol Turnuvası'nın Antalya'da yapılmasının planlandığını duyurdu.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, turnuvanın 4-9 Temmuz tarihlerinde Antalya'nın Alanya ilçesinde yapılması planlanıyor. Organizasyonun teknik toplantısı 3 Temmuz'da yapılacak.

Turnuvaya katılmak isteyen takımların en geç 18 Haziran Cuma günü mesai bitimine kadar katılım formlarını federasyona ulaştırmaları gerekiyor.

Katılım sayısına göre, organizasyonun kesinleşmesi durumunda turnuva programı daha sonra duyurulacak.