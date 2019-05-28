Son Dakika Haberleri: Ramazan Eğlenceleri 100. Yıl Mahallesi'nde devam etti

Ramazan Eğlenceleri 100. Yıl Mahallesi'nde devam etti

1 saat önce

Karabük Belediyesi'nin hazırlamış olduğu ramazan programları ile her mahallede Ramazan'ın coşkusu yaşanmaya devam ediyor.

Ramazan Eğlenceleri 100. Yıl Mahallesi'nde devam etti, System.String[]
Karabük Belediyesi'nin hazırlamış olduğu ramazan programları ile her mahallede Ramazan'ın coşkusu yaşanmaya devam ediyor.

Miniklerin doyasıya eğlendiği, zaman zaman büyüklerinde eğlencelerde miniklere eşlik ettiği Ramazan etkinliği Soğuksu Mahallesi'nin ardından 100. Yıl Mahallesinde mahalle sakinlerinin yoğun katılımı ile gerçekleştirildi.

Ramazan etkinliğine Özel Kalem Müdürü İrfan Kartal, Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Cavit Kesginci, 100. Yıl Mahalle Muhtarı Bayram Marul ve çok sayıda mahalle sakini katıldı.

Ramazan ayının ruhuna uygun etkinlikler planladıklarını dile getiren Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, "Ramazan kültürünü çocuklarımıza tanıtmak için çocuk etkinlikleri organize ederek mahallelerimize taşıyoruz. Çocukların coşkusu bizleri de mutlu ediyor. Onlar her şeyin en iyisine, en güzeline layık" dedi.

Ücretsiz ikramların olduğu etkinlik, çocuklara yönelik oyun ve yarışmalar ile geç saatlere kadar devam etti. - KARABÜK
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 10:34 Kaynak: İHA
Ramazan etkinliği, Karabük, Güncel
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