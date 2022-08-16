BEYKOZ'DAKİ SPOR SALONUNDA ÇATININ ÇÖKTÜĞÜ DEHŞET ANLARI KAMERADA - Son Dakika
Üye Girişi

BEYKOZ'DAKİ SPOR SALONUNDA ÇATININ ÇÖKTÜĞÜ DEHŞET ANLARI KAMERADA

16.08.2022 17:24
BEYKOZ'DAKİ SPOR SALONUNDA ÇATININ ÇÖKTÜĞÜ DEHŞET ANLARI KAMERADA

Ramazan EĞRİ -Gamze ŞİMŞEK / -BEYKOZ'da dün etkili olan yağış sırasında yıldırım düşmesi sonucu spor salonunun çatısı çöktü.

Ramazan EĞRİ -Gamze ŞİMŞEK/ -BEYKOZ'da dün etkili olan yağış sırasında yıldırım düşmesi sonucu spor salonunun çatısı çöktü. Salonda bulunan çocuklardan ikisinin yaralandığı dehşet anları güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

İstanbul'da dün etkili olan yağmurda Beykoz'daki sitede bulunan spor salonunun çatısı, yıldırım düşmesi nedeniyle çöktü. Eğitmen ve öğrencilerin salonda bulunduğu sırada meydana gelen olayda biri hafif, 2 çocuk yaralandı. Çocuklar hastanede tedavi altına alındı. Çatının çöktüğü dehşet anları güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. Görüntülerde, eğitmen ve öğrencilerin panikle kaçmaları ile bazı parçaların çocukların üzerine düştüğü anlar yer aldı. Yaralanan çocukların ailelerin henüz şikayetçi olmadıkları öğrenildi.

Velilerden O.Ö., "Dün yaşanan sel felaketinde, yıldırım düşmesi sonucu Acarkent Coliseum'da bulunan spor salonunun yüzme havuzunun üzerindeki çatı çöktü ve kızım bir arkadaşıyla birlikte yıkılan çatının altında kalarak, suyun altında bir süre kaldıktan sonra baygın olarak sudan çıkarıldı. Diğer çocuk ise maalesef kafasından aldığı darbe neticesinde oluşan kırık nedeniyle ameliyata alındı. Çok şükür şu an ikisi de iyi." açıklamasıyla kızının hastanedeki fotoğrafını paylaştı.Spor salonu yönetiminden olaya ilişkin yapılan açıklamada, "Değerli üyelerimiz ve ziyaretçilerimiz; bugün yağan şiddetli yağmur ile beraber Coliseum binasına paratoner olmasına rağmen yıldırım düşmüştür. Çatıya isabet eden yıldırımın etkisiyle kapalı havuz çatısının bir bölümünde çökme meydana gelmiştir. Yaşadığımız bu doğal afet sonucu can kaybı olmaması tek tesellimizdir. Kulübümüz 16 Ağustos Salı günü itibariyle hizmet vermeye devam edecektir. Kapalı havuzumuz henüz belirlenmeyen tadilat süresince hizmete kapalı olacaktır." denildi.

Görüntü dökümü: --------------Çatının çöktüğü anlar-Olaydan sonra çekilen cep telefonu görüntüleri

-Yaralanan kızın fotoğrafı


YORUMLAR
500
Bakırköy Belediyesince Zeytinlik'teki dükkanların yıkılması esnafın tepkisine neden oldu Bakırköy Belediyesince Zeytinlik'teki dükkanların yıkılması esnafın tepkisine neden oldu
Kaynak: DHA

İstanbul, Çocuk, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel BEYKOZ'DAKİ SPOR SALONUNDA ÇATININ ÇÖKTÜĞÜ DEHŞET ANLARI KAMERADA - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
17:11 "Türkiye ve Rusya, ikinci parti S-400 sevkiyatı için anlaştı" iddiası sonrası Savunma Sanayii Başkanlığı'ndan S-400 açıklaması
17:00 Brezilyalı model, Neymar'ın mesajlarını ifşa etti: Gel daha yakından bak
16:29 Pakistan'da tankerle otobüsün çarpıştığı korkunç kazada onlarca kişi öldü
16:10 İngiltere'de ağız kanseri olan genç kızın dilini kasık etiyle tedavi ettiler
16:07 Denizli'nin konuştuğu olay! İmam ve müezzinlerin escort kadınlarla birlikte oldukları öne sürüldü
16:03 Fenerbahçe'nin forveti Avrupa'ya transfer oldu!
16:19 Davada sürpriz gelişme! Elon Musk, Twitter'ı köşeye sıkıştırdı
15:54 Fenerbahçe'ye 6-0 yenilen Kasımpaşa'da fatura teknik direktör Sami Uğurlu'ya kesildi
15:34 Tıra arkadan çarpan otomobil hurdaya döndü! 3'ü çocuk, 6 kişi yaralandı
15:28 Vatan Partisi'nden resmi açıklama: Doğu Perinçek, Suriye'ye giderek Beşar Esad ile gayri resmi olarak görüşecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.08.2022 17:32:49. #1.13#
SON DAKİKA: BEYKOZ'DAKİ SPOR SALONUNDA ÇATININ ÇÖKTÜĞÜ DEHŞET ANLARI KAMERADA - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement