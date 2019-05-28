Son Dakika Haberleri: Ramazan etkinlikleri ABBO konseriyle renklendi
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Ramazan etkinlikleri ABBO konseriyle renklendi

1 saat önce

Büyükşehir Belediyesi'nin Ramazan etkinliklerinde sahne alan Antalya Büyükşehir Belediyesi Bando Orkestrası'nın (ABBO) konseri büyük beğeni topladı.

Ramazan etkinlikleri ABBO konseriyle renklendi, System.String[]
Büyükşehir Belediyesi'nin Ramazan etkinliklerinde sahne alan Antalya Büyükşehir Belediyesi Bando Orkestrası'nın (ABBO) konseri büyük beğeni topladı.

Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen, Karaalioğlu Parkı'ndaki 'Geleneksel Ramazan Etkinlikleri' birbirinden renkli programlarla devam ediyor. İftardan sonra soluğu Ramazan etkinliklerinde alan Antalyalılar, kurulan geleneksel Ramazan çarşısında alışverişten, yeme içme ve eğlenceye her türlü ihtiyaçlarını karşılarken, Ramazan akşamlarını en güzel şekilde geçiriyor.

"Beğeni topladı"

Ramazan etkinliklerinde dün akşam Antalya Büyükşehir Belediyesi Bando Orkestrası'nın konseri vardı. Unutulmaz eserleri Antalyalılar için seslendiren orkestra Antalyalılara keyifli bir akşam yaşattı. Solistler İrem Karaburun ve Vedat Efe Demirtopuz ve Ümit Burak Tekinay'ın seslendirdiği unutulmaz pop şarkıları ve Yeşilçam şarkılarına Antalyalılar hep bir ağızdan eşlik etti. - ANTALYA
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 03:26 Kaynak: İHA
Antalya, Ramazan etkinlikleri, Güncel
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