Son Dakika Haberleri: Ramazan etkinliklerinde 70'li yılların şarkılarına eşlik ettiler
Son Dakika Güncel Haber

Ramazan etkinliklerinde 70'li yılların şarkılarına eşlik ettiler

1 saat önce

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin geleneksel Ramazan etkinlikleri kapsamında sahneye çıkan genç sanatçı Ozan Kılınç, seslendirdiği parçalarla izleyenlere keyifli bir akşam yaşattı.

Ramazan etkinliklerinde 70'li yılların şarkılarına eşlik ettiler, System.String[]
Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin geleneksel Ramazan etkinlikleri kapsamında sahneye çıkan genç sanatçı Ozan Kılınç, seslendirdiği parçalarla izleyenlere keyifli bir akşam yaşattı.

Büyükşehir Belediyesi tarafından Karaalioğlu Parkında düzenlenen Geleneksel Ramazan Etkinlikleri birbirinden güzel konser ve etkinliklerle devam ediyor. Ramazan etkinliklerinin dün akşamki konuğu Antalya'nın genç sanatçılarından Ozan Kılınç oldu. Konser alanını dolduran Antalyalılar müzik dolu bir akşam yaşadı. 1970'li yıllardan günümüze popüler şarkıları seslendiren Ozan Kılınç'a vatandaşlar da eşlik etti. Coşkulu anların yaşandığı gecede Antalyalılar keyifli saatler geçirdi. - ANTALYA
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 12:18 Kaynak: İHA
Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yaşlı adam, torununun ölümünden sorumlu tuttuğu aileye kurşun yağdırdı: 3 ölü, 1 yaralı Kahraman anne 2 çocuğunu ölümden kurtardı "Hayallerimin peşinden gidiyorum" diyen genç kızdan 4 gündür haber yok NTV ekonomi müdürü, canlı yayında görevi bıraktığını duyurdu

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.5.2019 13:39:13. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ramazan etkinliklerinde 70'li yılların şarkılarına eşlik ettiler
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]