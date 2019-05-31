Ramazan etkinliklerinde 70'li yılların şarkılarına eşlik ettiler
1 saat önce
Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin geleneksel Ramazan etkinlikleri kapsamında sahneye çıkan genç sanatçı Ozan Kılınç, seslendirdiği parçalarla izleyenlere keyifli bir akşam yaşattı.
Antalya Büyükşehir Belediyesi
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 12:18 Kaynak: İHA
'nin geleneksel Ramazan etkinlikleri
kapsamında sahneye çıkan genç sanatçı Ozan Kılınç, seslendirdiği parçalarla izleyenlere keyifli bir akşam yaşattı.
Büyükşehir Belediyesi tarafından Karaalioğlu Parkında düzenlenen Geleneksel Ramazan Etkinlikleri birbirinden güzel konser ve etkinliklerle devam ediyor. Ramazan etkinliklerinin dün akşamki konuğu Antalya'nın genç sanatçılarından Ozan Kılınç oldu. Konser alanını dolduran Antalyalılar müzik dolu bir akşam yaşadı. 1970'li yıllardan günümüze popüler şarkıları seslendiren Ozan Kılınç'a vatandaşlar da eşlik etti. Coşkulu anların yaşandığı gecede Antalyalılar keyifli saatler geçirdi. - ANTALYA
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