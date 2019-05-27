Ramazan Geceleri THM Ezgileriyle Renklendi

Birbirinden güzel türküleri, Şef Oğuzhan Bolbol yönetiminde başarıyla seslendiren koro, iftar sonrası Yaşam Vadisi'ni dolduran vatandaşlara muhteşem bir konser verdi.

Beylikdüzü Belediyesi, Yaşam Vadisi'nde düzenlediği Geleneksel Ramazan Etkinlikleri ile her yaştan Beylikdüzü sakinini bir araya getirmeye devam ediyor. Vadide son olarak Beylikdüzü Belediyesi Musiki Derneği Türk Halk Müziği Korosu sahne aldı. Beylikdüzü Belediyesi 1.Başkan Vekili Serdal Mumcu'nun da katıldığı konsere vatandaşlar büyük ilgi gösterdi.

Mumcu, Sanatçılara Çiçek Takdim Etti

Beylikdüzü Belediyesi Musiki Derneği Türk Halk Müziği Korosu, Ramazan etkinlikleri kapsamında Beylikdüzü sakinlerine unutulmaz bir gece yaşattı. Seslendirdikleri birbirinden güzel türkülerle kalplere huzur, yüzlere gülümseme katan koro, vatandaşların gönüllerini fethetti. Koronun seslendirdiği şarkılara alkışlarla tempo tutan ve hep bir ağızdan eşlik eden vatandaşlar, iftar sonrasında aileleriyle birlikte keyifli dakikalar yaşadı. Gecenin sonunda, Koro Şefi Oğuzhan Bolbol ve koro elemanlarını kutlayan Beylikdüzü Belediyesi 1.Başkan Vekili Serdal Mumcu, Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık adına sanatçılara çiçek takdim etti. Yaşam Vadisi, Ramazan ayı boyunca her akşam tasavvuf müziğinden çocuk tiyatrosu ve konserlere uzanan geniş yelpazedeki etkinliklere ev sahipliği yapmaya devam edecek.