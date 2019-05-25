Ramazan gecelerine renk katıyor
4 saat önce
Büyükşehir Belediyesi tarafından Kayseri Dünya Ticaret Merkezi'nde oluşturulan Ramazan etkinlikleri şehrin en önemli uğrak mekanı oldu.
Haber Yayın Tarihi : 25.05.2019 01:42 Kaynak: İHA
Büyükşehir Belediyesi tarafından Kayseri Dünya Ticaret Merkezi
'nde oluşturulan Ramazan etkinlikleri
şehrin en önemli uğrak mekanı oldu. Her gün büyük ilgi gören Ramazan etkinliklerine 20'inci gününde Prof. Dr. Mehmet Emin Ay
katıldı.
Kayseri Dünya Ticaret Merkezi'nde kapılarını açan Ramazan etkinlikleri alanı özellikle iftardan sonra ziyaretçi akınına uğruyor. Etkinlik alanında kurulan sahnedeki programlar iftar sonrası çocuklara yönelik oyun ve yarışmalarla başlıyor. Daha sonra Ramazan ayının vazgeçilmezleri olan Karagöz ile Hacivat sahne alıyor.
Ramazan etkinlikleri, teravih namazı sonrası ise her gün ünlü bir ismi ağırlıyor. Etkinliklere, 20'inci gününde Prof. Dr. Mehmet Emin Ay
katıldı. Prof. Dr. Mehmet Emin Ay, kendine has üslubuyla Ramazan ve faziletlerinden bahsetti. - KAYSERİ
İftara Ne Kadar Kaldı? İşte 25 Mayıs Cumartesi İl İl İftar Vakitleri
Simav'ın 3 Asırlık Tahinli Pidesi Yoğun İlgi Görüyor
Dünyanın En Zor Mesleklerinden Olan Su Altı Kaynakçılarının Aylık Kazancı 10 Bin Lira
Güvenlik Güçleri, Terör Örgütü PKK'nın Karadeniz'deki En Büyük Silah Deposuna Ulaştı