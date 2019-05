Ramazan gecelerine renk katıyor

Büyükşehir Belediyesi tarafından Kayseri Dünya Ticaret Merkezi 'nde oluşturulan Ramazan etkinlikleri şehrin en önemli uğrak mekanı oldu. Her gün büyük ilgi gören Ramazan etkinliklerine 20'inci gününde Prof. Dr. Mehmet Emin Ay katıldı.Kayseri Dünya Ticaret Merkezi'nde kapılarını açan Ramazan etkinlikleri alanı özellikle iftardan sonra ziyaretçi akınına uğruyor. Etkinlik alanında kurulan sahnedeki programlar iftar sonrası çocuklara yönelik oyun ve yarışmalarla başlıyor. Daha sonra Ramazan ayının vazgeçilmezleri olan Karagöz ile Hacivat sahne alıyor.Ramazan etkinlikleri, teravih namazı sonrası ise her gün ünlü bir ismi ağırlıyor. Etkinliklere, 20'inci gününde Prof. Dr. Mehmet Emin Ay katıldı. Prof. Dr. Mehmet Emin Ay, kendine has üslubuyla Ramazan ve faziletlerinden bahsetti. - KAYSERİ