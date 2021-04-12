Ramazan geleneğini büyükşehir yaşatıyor - Son Dakika

Ramazan geleneğini büyükşehir yaşatıyor

12.04.2021 18:38
Ramazan geleneğini büyükşehir yaşatıyor, System.String[]

Osmanlı'dan bu yana Ramazan ayında, sahur ve iftar vakitlerini duyurmak için uygulanan Ramazan topu geleneği, Manisa'nın merkezde, Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından yaşatılmaya devam ediyor.

Osmanlı'dan bu yana Ramazan ayında, sahur ve iftar vakitlerini duyurmak için uygulanan Ramazan topu geleneği, Manisa'nın merkezde, Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından yaşatılmaya devam ediyor. Ramazan topunu patlatmakla görevli Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi ve İtfaiye Dairesi'ne bağlı ekipler, Ramazan'ın gelişini vatandaşlara duyurmak için ikindi vakti 3 pare top atışı yaptı.

Ramazan ayında geleneksel hale gelen, iftar ve sahur vakitlerini haber veren Ramazan topu, Manisa merkezde Topkale mevkiinde atılmaya devam ediyor. Ramazan ayı boyunca sahur ve iftar vakitlerinde, Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi ve Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından atılmaya devam ediyor. Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı tarafından atılan Ramazan topuyla Manisalılar oruçlarını niyet ederken, iftar vaktinde ise Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı tarafından atılan Ramazan topuyla iftarlarını açıyor. Osmanlı'dan günümüze uzanan geleneği Manisa merkezde, Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından yaşatılmaya devam ediyor. Manisa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Amiri Gökhan Bal, geleneksel olarak yapılan top atışıyla ilgili olarak, "Ramazan topu atışları, 1800'lü yıllara Osmanlı dönemine dayanmaktadır. Bu dönemlerde örf ve adet olarak atışlara devam ediliyor. Bu top atışları resmi yazışmalar sonrası tarafımızdan atılmaktadır. İftar vaktinde atılan top, gün boyu oruçlu olan Müslümanların akşam ezan ve iftar vaktinin geldiğini belirtmek amacıyla atılır. Sadece ses çıkartır başka bir amaçla kullanılmaz" diye konuştu. - MANİSA

Ramazan geleneğini büyükşehir yaşatıyor
Ramazan geleneğini büyükşehir yaşatıyor
Ramazan geleneğini büyükşehir yaşatıyor
Ramazan geleneğini büyükşehir yaşatıyor
Ramazan geleneğini büyükşehir yaşatıyor

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Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Ramazan geleneğini büyükşehir yaşatıyor - Son Dakika


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