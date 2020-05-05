Ramazan geleneğini "online" iftar ile sürdürdüler - Son Dakika
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Ramazan geleneğini "online" iftar ile sürdürdüler

6 saat önce

Türkiye'nin farklı şehirlerinde yaşayan bir grup arkadaş, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelenin gölgesinde geçen ramazan ayında iftarlarını, görüntülü konuşma imkanı sunan online platformlar aracılığıyla yaptı.

Türkiye'nin farklı şehirlerinde yaşayan bir grup arkadaş, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelenin gölgesinde geçen ramazan ayında iftarlarını, görüntülü konuşma imkanı sunan online platformlar aracılığıyla yaptı.

Tüm dünyada yaşam alışkanlıklarını değiştiren salgın nedeniyle online platformlara ilgi her geçen gün biraz daha artıyor. Küresel salgını atlatabilmek için "evde kal" çağrılarına uyan vatandaşlar, iş ve sosyal hayatlarını dijital ortama uyarlıyor.

Bu süreç insan sağlığı ve birçok iş kolunu olduğu gibi, akraba ve arkadaş ziyaretlerini etkiledi. İslam coğrafyasında salgın, ramazanda iftar ve sahur sofralarındaki buluşmaları da sekteye uğrattı. Birçok kişi, geçmişten bugüne değişkenlik gösteren sofra kültürüne rağmen ramazandaki yerini koruyan iftar ve sahur sofralarına misafir kabul etme geleneğini ise hayata geçiremedi.

Türkiye'nin farklı illerinde yaşayan ve salgının etkisiyle bir süredir bir araya gelemeyen bir grup arkadaş ise ramazan iftarını "sanal" ortama taşıdı. İftar sofralarını kamera karşısında oluşturulan masada kuran arkadaşlar, akşam ezanının okunmasıyla dua ederek iftar açtı. Kimi evde kimi seyahat ettiği araçta kimi de görev yaptığı gemide oruç açarken, kentlerin konumu gereği iftarını önce yapanlar buluşmaya çaylarıyla katıldı.

İftar sofralarını sanal dünyada birleştiren arkadaşlar, sohbet ederek hasret giderdi. Koronavirüsün etkilerinden gündelik yaşama kadar birçok konunun konuşulduğu buluşmada, mini bir gitar dinletisi de gerçekleştirildi.

"Toplu iftarları özlediğimiz için böyle bir fikir attık ortaya"

Kendisi gibi hekim olan eşi Mert Sapcı ile etkinliği düzenleyen Seda Uğural Sapcı, AA muhabirine, birbirini özleyen ve ortak belirlenen bir şehirde buluşma fikri salgın sebebiyle başarısız olan arkadaş grubunun iftar vesilesiyle bir araya geldiğini söyledi.

Kendisinin eşiyle Tokat'tan, çocukluk arkadaşlarının ise İstanbul, Ankara, Kocaeli, Sivas ve Mersin'den online iftar etkinliğine katıldığını anlatan Sapcı, herkesin yaşadığı şehrin vaktine göre iftarını açtığını dile getirdi.

Sapcı, "Oruç zamanı uzun, çok acıktığımız için biz bir yarım saat daha beklemek istemedik, herkes saatinde açtı orucunu. Çoğu kişi zaten İstanbul ve Kocaeli'nde olduğu için biz de çaylarımızla onlara eşlik ettik, o bölgedekiler birlikte oruçlarını açmış oldular." dedi.

Ramazanda iftar sofralarında misafir ağırlamanın önemine değinen Sapcı, şöyle konuştu:

"Ramazanda her zaman toplu iftarlar yapılır, herkes eşine dostuna gider görüşmek ister. Koronavirüs sebebiyle arkadaşlarımızla görüşemediğimiz için ve toplu iftarları özlediğimiz için böyle bir fikir attık ortaya. Çok da güzel oldu, her ne kadar sosyal mecrada olsa da gerçekten aynı masada oturmuşuz gibi iftarımızı yaptık, çayımızı içtik, sohbetimizi yaptık. Biz en fazla yarım saat otururuz diye düşünüyorduk. O kadar özlemişiz ki birbirimizi çoğu ortaokuldan, liseden olan gerçek arkadaşlık dediğimiz, aylarca yıllarca görüşmesen bile masaya oturduğumuzda sohbete kaldığınız yerden devam edebildiğiniz türden arkadaşlıklar. O yüzden zamanın farkına varamamışız iki saati aşkın süreyle konuşmuşuz. Daha da konuşurduk da işlerimiz olduğu için kapatmak zorunda kaldık."

İftar sonrası sohbette herkesin kendi hayatını ve salgın sürecinde yaşadıklarını anlattığını kaydeden Sapcı, arkadaşlarına sohbetin sonunda gitar çaldığını dile getirdi. Ortaokul ve lise çağında da arkadaşlarıyla bestelerini paylaştığını hatırlatan Sapcı, böylelikle o yılları andıklarını kaydetti.

Eski ramazanları dijital platformlar aracılığıyla yaşadıklarına işaret eden Sapcı, salgına dikkati çeken ve birbirini hastalığa karşı uyaran arkadaşların ekrandan kolonya ikramında bulunduğunu ifade etti.

"Boşalan çaylarını doldurmak istedim, o kadar gerçekçi ve güzeldi"

Etkinliğin psikolojik olarak kendilerine iyi geldiğine dikkati çeken Sapcı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bize psikolojik olarak çok iyi gelen bir şey oldu. Bizde sokağa çıkma yasağı yok (Tokat'ta) ama mecbur kalmadığımız sürece dışarı tabii ki çıkmıyoruz. Hepimiz evlerdeyiz, bu süreçte hem eşimizi, dostumuzu, ailemizi özlüyoruz hem arkadaşlarımızı özlüyoruz. Bir de özellikle ramazan olmasından ötürü toplu iftarlar, hep birlikte sohbetler özleniyor. Bu sayede de sanki birimizin evinde toplanmış gibi olduk, çok da güzel oldu. Hiç Zoom üzerinden yapmış gibi değildi, sanki benim oturduğum masanın gerisinde onlar oturuyor gibilerdi. Hatta boşalan çaylarını doldurmak bile istedim yani o kadar gerçekçi ve güzeldi."

"Belki 100 yılda bir yaşanabilecek bir deneyim"

Seda Uğural Sapcı, görüşmeleri hatıra olsun diye kaydettiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Ben aşırı derecede anı bağımlısı olduğum için tabii ki kaydını aldım bu görüşmenin. Şu an bile yıllar önceki yaşadığımız şeyleri açıp izliyorum. İnsanız hep geçmişe olan bir özlem var, bu yüzden bu görüntüyü de kaydettim. Belki 100 yılda bir yaşanabilecek bir deneyim aslında şu an hepimizin yaşadığı."

İftar ekibinin okul yıllarından sonra ilk kez tam kadro bir araya gelebildiğinin altını çizen Sapcı, şunları kaydetti:

"Bu ekip ilk defa tam kadro bir araya geldi, çünkü farklı şehirlerden katılım sağladık. Biz bir yerde buluşalım desek bile aklımıza gelen oluyor, gelmeyen oluyor. Tam katılım bir türlü sağlanamaz zaten, mümkün değil. Bu olayı gerçekleştirdiğimizde aslında uzak algısının ne kadar gereksiz olduğunu, dostluğun özellikle de bu vesileyle uzakları yakın kıldığını gördük. Belki koronavirüs olmasaydı ve böyle bir iftar programlasaydık belki de yarısı katılabilecekti. Çünkü farklı şehirlerdi, işinden dolayı gelemeyen olabilirdi, uzaklıktan dolayı gelemeyen olabilirdi ama bu uygulama sayesinde uzakları yakın kıldık. Hepimiz aynı sofraya oturabildik eksiksiz şeklide ve çok güzeldi o yüzden."

Bu görüşmeyi gelenekselleştirmeyi istediklerini dile getiren Sapcı, şimdi de bir arkadaşlarına aynı program üzerinden doğum günü kutlaması yapacaklarını anlattı.

Ramazan geleneğini online iftar ile sürdürdüler

Koronavirüs, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.05.2020 11:41 Kaynak: AA


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