Son Dakika Haberleri: Ramazan günü polisi bile şaşırttılar

Ramazan günü polisi bile şaşırttılar

6 saat önce

Aydın'ın ine ilçesinde bir ihbarı değerlendiren polis ekipleri gerçekleştirdikleri baskında gözlerine inanamadı.

Ramazan günü polisi bile şaşırttılar, System.String[]
Aydın'ın ine ilçesinde bir ihbarı değerlendiren polis ekipleri gerçekleştirdikleri baskında gözlerine inanamadı. Ramazan günü, bir ofisi kumarhaneye çevirip burada dijital cihazlarla kumar oynatan bir kişi ile baskın sırasında kumar oynamakta olan 3 kişiye suçüstü yapıldı. Kaçak kumarhanedeki malzemelere el konulurken, kumar oynayanlara ve yer temin edip oynatana da yasal işlem yapıldı.

Çine'de Hamitabat mahallesi 219 sokak üzerindeki bir adresin özel olarak dizayn edilip kumarhaneye dönüştürüldüğü yolunda ihbar alan ekipler, Cumhuriyet Savcılığı'nın talimatı ile bahse konu adrese baskın düzenledi. Ofis görünümlü adrese girdiğinde içeride kumar oynamada kullanılan özel cihazlarla kumar oynamakta olan 3 şahsı suçüstü yapan polis ekipleri şahısları hakkında işlem yapıp kumar makinalarına da el koydu. Kumarhaneye çevrilen mekanın 58 yaşındaki aynı zamanda kıraathane işletmecisi olan D.K. isimli şahıs tarafından dizayn edilerek kumarhaneye çevrildiği belirtildi. Güvenlik güçleri kumar oynatmak ve kumar oynayanlara yer temin etmek suçundan hakkında yasal işlem yapıldı. - AYDIN
Haber Yayın Tarihi : 24.05.2019 07:43 Kaynak: İHA
Polis, Aydın, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Yunus Polis Ekibi Kaza Yaptı: 1 Polis Şehit Oldu, 1 Polis Yaralandı 88 Yaşındaki Kadına Yumruk Atan Tekerlekli Sandalyeli Saldırgan, Kaçarken Bir Anda Ayaklandı Akıl sağlığını kaybettiren polis dayağına 2'şer bin TL ceza Hastane Bahçesinde İğrenç Olay! Erkek Çocuğuna Cinsel İstismarda Bulundu

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.5.2019 02:13:05. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ramazan günü polisi bile şaşırttılar
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]