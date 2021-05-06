Ramazan hareketliliği - Son Dakika

Görüntü Dökümü:

Caddedeki hareketlilikten detaylar

Alışveriş yapanlardan detaylar

Esnaflarla röportajlar MUSUL - Terör örgütü DEAŞ'tan temizlenen Irak'ın Musul kentinin batı yakasında yer alan ve çatışmalar nedeniyle tahrip olan El Nuri bölgesindeki dükkanlar, bazı gönüllü gençlerin katkılarıyla tekrar imar edilerek, eski canlılığına kavuştu. Dükkanların ramazan ayında açılmasının ardından bölgedeki alışveriş hareketliliği de arttı.