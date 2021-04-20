"Ramazan, hayatın anlamını kavramak için önemli bir fırsattır" - Son Dakika

"Ramazan, hayatın anlamını kavramak için önemli bir fırsattır"

20.04.2021 09:56

Psikiyatrist Prof. Dr. Nevzat Tarhan, "Maneviyat, hayatın muhteşemliğinin farkına varabilmek ve şükran duyabilme kapasitesi anlamına gelmektedir." dedi.

Orucun insanın bedenindeki toksinlerden arınmasında etkili olduğuna dikkat çeken Tarhan, Ramazan ayının dayanıklılık eğitiminin ve doyumu erteleme becerisinin öğrenildiği bir dönem olduğunu da sözlerine ekledi.

Üsküdar Üniversitesi Kurucu Rektörü, Psikiyatrist Prof. Dr. Nevzat Tarhan, içerisinde bulunduğumuz Ramazan ayının psikolojiye, duygulara ve maneviyata etkilerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Din, iyi insan olmaya hizmet eder…

Ramazan'ın kişilerde pek çok etkiye neden olduğunu belirten Prof. Dr. Nevzat Tarhan, "Ramazan'ın birey üzerindeki etkilerinin yanı sıra topluma etkisi, aileye etkisi, sosyal yapıya etkisi gibi çok etkileri var. Din sosyal bir kurumdur. Din, insanın iyi insan olmasına hizmet eder, ahlaklı olmasına hizmet eder. Hırsları engeller. Anlamlı bir hikâye vardır: Şeytan bir gün uyuyakalmış. Rüzgâr sert esmiş ve şeytandan üç tüy düşmüş. Biri paraya, diğeri mevkiye, öteki de ihtirasa yapışmış. O günden sonra şeytan hiçbir şey yapmamış. İnsan böyle bir varlık. İçimizde vahşi bir duygu var, her şeyi istiyor. Şeytani bir özelliğimiz var, nefis adı altında. Böyle bir durumda bunu eğitmek gerekiyor. Ramazan bu eğitmenin bir dönemidir. Ramazan, dayanıklılık eğitimin bir dönemi, doyumu erteleme becerisinin öğrenildiği bir dönemidir" dedi.

Covid ile insanlar varoluşu sorgulamaya başladı…

Dinin sadece psikolojik ve sosyal bir kurum olmadığını belirten Prof. Dr. Nevzat Tarhan, "Din aynı zamanda varoluşsal bir kurumdur. Şu andaki yeni kuşak da bu çağın insanları da şimdi varoluşsallığı sorguluyor. Mesela ibadetimi nasıl yapayım diye sormuyor, neden yapayım diyor. Günümüzde Covid'den sonra insanlar varoluşu sorgulamaya başladı. Hayat niye var? Şu anda elimi ağzıma bile götüremiyorum, dostlarıma sarılamıyorum, yalnız kaldım ne olacak, neden varım sorularını soruyorlar. Bu soruya cevap vermek gerekiyor. Ramazanda en öncelikli konu budur" dedi.

Maneviyat, hayatın muhteşemliğinin farkına varabilmektir…

Maneviyatın "hayatın muhteşemliğinin farkına varabilmek ve şükran duyabilme kapasitesi" anlamına geldiğini belirten Prof. Dr. Nevzat Tarhan, "Ramazan'da bunu hatırlayacağız. Bu şu anda beşeriyetin en büyük ihtiyacıdır. Özellikle de Covid'den sonra bu en büyük ihtiyaçtır. Bunun bizim kültürümüzdeki karşılığı bilgelik diye geçiyor, Anadolu irfanı diye geçiyor. İrfan kültürü olarak da bizim atalarımız bunu çok güzel yaşatmışlar. Anneler, babalar, çocuklar bunları öğrenmiş ama şimdi çocuklar yokluk içinde değil, zorluklar içinde değil, varlık ve kolaylık içerisinde büyüyor. Varlık ve kolaylık içerisinde büyüyünce bunları öğrenemiyor. Bunlar biraz terleyerek öğreniliyor. Yorularak, emek vererek öğreniliyor" dedi.

Ramazan'da kişi kendini sorgulamalı

Maneviyat duygusunun kişiye varlığın anlamını kavramayı öğrettiğini belirten Prof. Dr. Nevzat Tarhan, "Maneviyat, insanlığın ötesindeki gücü anlamaya yardım ediyor. Görünmeyen gerçekliği algılamaya yardım ediyor. Ramazan bir iklimdir. Ramazan atmosferdir. Ramazan sadece bir açlık eğitimi değildir. Ramazanı açlığa indirgemek, Ramazan'ın anlamını bilmemektir. Ramazan aç kalıp kalmama hali değildir. İnsan nefsinin en çok tahammül edemeyeceği şey açlık duygusudur. İnsanı en çok hizaya getiren odur. İnsanı akort eden duygudur açlık duygusu. Ramazan ayında kişinin varoluşsal anlamı fark edip 'Ben kul hakkı yiyor muyum, yalan söylüyor muyum, hayatımı iyiye doğruya mı götürüyorum, kötüye doğru mu götürüyorum' şeklinde sorgulama yapması gerekir" diye konuştu.

Krizler, hayatı iyiye dönüştürmede bir fırsat…

Covid-19 pandemisinin hayatın anlamı sorgulamada bir aracı olduğunu kaydeden Prof. Dr. Nevzat Tarhan, "Bir yakınımız Covid'e yakalandı, şu an tedavi görüyor. Yoğun bakımdan döndü. 'Bundan sonra nefes almanın değerini anladım. Aşırı isteklerimin hepsini bir kenara atacağım. Bundan sonra Covid öncesi ve Covid sonrası olacak hayatımda' diye mesaj atmış. Bu tür krizler, hayatı iyiye doğru dönüştürmemiz için fırsat oluyor ama bunu heybesinde maneviyat seçeneği olanlar başarabiliyor. Bunu yapamayanlar ne oluyor, entelektüel bunalıma giriyor ve intihar ediyorlar. Kuzey Avrupa ülkelerinden Finlandiya geçtiğimiz günlerde açıkladı. Covid'den sonra intihar yüzde 15 artmış. Japonya'da şu anda Yalnızlık Bakanlığı kuruldu. Covid'den sonra intiharlar çok arttı" dedi.

Oruç, insanın bedenindeki toksinleri arındırıyor…

Prof. Dr. Nevzat Tarhan, Ramazan'ın hayatın anlamını kavramak ve fark etmek için çok önemli bir fırsat olduğunu belirterek, "Hayatın muhteşemliğinin farkına varabilmek ve şükran kapasitesini arttırabilmek, sıradanlık içinde sıra dışılığı görebilmek ve varlığın anlamını kavrayabilme, insanlığın ötesindeki gücü algılama kapasitesidir. Özetle budur. Bunu öğrenmezseniz bu Ramazan'da biz sadece gelenekleri tekrar eden, sıradan, ortalama birisi oluruz. Çocuklarımızı da kayıp nesil yaparız. Çocuklarımız bizi amacımızın dışında tamamen farklı bir yöne götüren bir nesil olur. Bunun için bu vebaldir. Şu anda bu artık bilimin de doğruladığı bir şey. Ben bunu bilimsel sağlamlıkla söylüyorum. Rasyonel akıl diyorum, rasyonel inanç diyorum, bu bilimsel sağlamlıktır. Rasyonel sezgi diyorum. Bunlarla birleştirmek artık bilimin tezidir. Eğitim sistemimize koymamız gereklidir. En azından şu Ramazan'a bu gözle bakalım. Ramazan ayı boyunca insanlar dini pratiklerini yerine getirsinler, manevi tatmini yaşasınlar, oruç insanın bedenindeki toksinleri arındırıyor" dedi.

Üsküdar Üniversitesi, Nevzat Tarhan, Koronavirüs, Ramazan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel 'Ramazan, hayatın anlamını kavramak için önemli bir fırsattır' - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Sokak ortasında karşısına çıktığı karısını, art arda ateş ederek katletti Sokak ortasında karşısına çıktığı karısını, art arda ateş ederek katletti İngiliz kulübünün 'Avrupa Süper Ligi' tepkisi geceye damga vurdu İngiliz kulübünün 'Avrupa Süper Ligi' tepkisi geceye damga vurdu Çukur dizisinde yaprak dökümü devam ediyor! İki oyuncu birden veda etti Çukur dizisinde yaprak dökümü devam ediyor! İki oyuncu birden veda etti Ankara merkezli 14 ilde Ankara merkezli 14 ilde "Arsa Avcısı" operasyonu: Aralarında avukat ve kamu görevlilerinin de olduğu 106 kişi gözaltında Koronavirüse yakalanan Gonca Vuslateri'nin üstüne kaynar su döküldü: Çığlıklarım İstanbul'u ayağa kaldırdı Koronavirüse yakalanan Gonca Vuslateri'nin üstüne kaynar su döküldü: Çığlıklarım İstanbul'u ayağa kaldırdı AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Canikli: 128 milyar dolarlık rezervin büyük bölümü pandemi döneminde kullanıldı AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Canikli: 128 milyar dolarlık rezervin büyük bölümü pandemi döneminde kullanıldı Çaldığı bisiklet ile bir gün sonra olay yerine gelince yakayı ele verdi Çaldığı bisiklet ile bir gün sonra olay yerine gelince yakayı ele verdi Çok yüksek riskli iller arasındaki Erzincan'da alışverişlere 'her aileden bir kişi' kısıtlaması getirildi Çok yüksek riskli iller arasındaki Erzincan'da alışverişlere 'her aileden bir kişi' kısıtlaması getirildi

Son Dakika Haberleri
17:10 Performansıyla ses sanatçılarını aratmadı! Müge Anlı, şarkı performansıyla takipçilerini mest etti
16:34 Kayalıklar arasında sıkışmış halde bulunan yaşlı kadın yaşamını yitirdi
16:32 Raylara düşen genç kadın, tramvayın altında kalmaktan kıl payı kurtuldu
16:28 Tacizci patronunu paspas sapıyla dövdü! O anlar kameralara böyle yansıdı
16:24 Ticari araç ile kamyonet çarpıştı! Feci kaza, yaşlı çifti hayattan kopardı
16:14 AK Parti kanun teklifini sundu! Akaryakıt, tütün ve alkol ürünlerinde yeni dönem başlıyor
16:09 Dünya Sağlık Örgütü'nden endişelendiren tablo! Son 3 ayda 1 milyon kişi öldü
15:40 Ebru Şancı, futbolcu eşinin kurallarını açıkladı: Alpaslan, açık fotoğraf paylaşmamı yasakladı
15:34 Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu "128 milyar dolar nerede?" sorusuna yanıt verdi
15:27 Belediye vasıtası ile Almanya'ya gidip dönmeyen 43 kişiyle ilgili soruşturmada yeni gelişme: 3 bürokrat daha görevden alındı
Ocak ayından itibaren aşı olan 15 milyon kişiden yalnızca 2 bin 500'ü koronaya yakalandı Ocak ayından itibaren aşı olan 15 milyon kişiden yalnızca 2 bin 500'ü koronaya yakalandı         
09:49
5 yıldır bunu planlıyormuş! Buda'ya kendini adayan adam, giyotinle kafasını kesti 5 yıldır bunu planlıyormuş! Buda'ya kendini adayan adam, giyotinle kafasını kesti         
09:37
Canan Kaftancoğlu'nun 128 milyar dolar paylaşımını Aylan bebeğin fotoğrafıyla yapması tepki çekti Canan Kaftancoğlu'nun 128 milyar dolar paylaşımını Aylan bebeğin fotoğrafıyla yapması tepki çekti         
09:26
Tanıdığından aldığı emanet otomobil alevlere teslim oldu Tanıdığından aldığı emanet otomobil alevlere teslim oldu         
09:08
Türbede dini değerlerle alay edip TikTok videosu çeken kendini bilmez, gözaltına alındı Türbede dini değerlerle alay edip TikTok videosu çeken kendini bilmez, gözaltına alındı         
08:05
Kısmi kapanmada ilk hafta geride kaldı! Yüzde 2'lik gerileme kimseyi memnun etmedi Kısmi kapanmada ilk hafta geride kaldı! Yüzde 2'lik gerileme kimseyi memnun etmedi         
07:35
Hadise, Kaan Yıldırım ile ayrıldığı iddiasını sevgilisini Instagram'da takibe alarak yalanladı Hadise, Kaan Yıldırım ile ayrıldığı iddiasını sevgilisini Instagram'da takibe alarak yalanladı         
02:00
Koronavirüs nedeniyle herhangi bir ölümün yaşanmadığı ülkeye tehlike kıyıdan geldi Koronavirüs nedeniyle herhangi bir ölümün yaşanmadığı ülkeye tehlike kıyıdan geldi         
23:44
Polonya'nın eski Cumhurbaşkanı Walesa, internette iş arıyor Polonya'nın eski Cumhurbaşkanı Walesa, internette iş arıyor         
20:48
ABD'de 3 kişinin öldüğü silahlı saldırının faili eski polis şefi yardımcısı çıktı ABD'de 3 kişinin öldüğü silahlı saldırının faili eski polis şefi yardımcısı çıktı         
18:09
Doktoru 1570 farklı numaradan arayıp taciz eden sanığın akli dengesi yerinde çıktı Doktoru 1570 farklı numaradan arayıp taciz eden sanığın akli dengesi yerinde çıktı         
16:29
Arı soktuğu için fenalaşan öğretmen tüm çabalara rağmen kurtarılamadı Arı soktuğu için fenalaşan öğretmen tüm çabalara rağmen kurtarılamadı         
16:17
Termometre 41 dereceyi gösterdi, Adanalılar parklara akın etti Termometre 41 dereceyi gösterdi, Adanalılar parklara akın etti         
15:33
Halatların koptuğu asansör kazasında sarılarak oğlunu korumaya çalışan genç baba, ağır yaralandı Halatların koptuğu asansör kazasında sarılarak oğlunu korumaya çalışan genç baba, ağır yaralandı         
15:13
İstanbul Okmeydanı'nda giriş ve çıkışlar kapatıldı! Araçlar didik didik aranıyor İstanbul Okmeydanı'nda giriş ve çıkışlar kapatıldı! Araçlar didik didik aranıyor         
13:46
Acıların en büyüğü! Umutlarla beklediği hastane kapısından, minik oğlunun cansız bedeni ile çıktı Acıların en büyüğü! Umutlarla beklediği hastane kapısından, minik oğlunun cansız bedeni ile çıktı         
12:40
Derya Açıkgöz, ablası Hadise'nin Zarrab'la yasak aşk yaşadığı iddiaları hakkında konuştu Derya Açıkgöz, ablası Hadise'nin Zarrab'la yasak aşk yaşadığı iddiaları hakkında konuştu         
12:00
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.04.2021 10:07:44. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: "Ramazan, hayatın anlamını kavramak için önemli bir fırsattır" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei