Ramazan heyecanı bu yıl da çevrim içi yaşanacak - Son Dakika

Esenler Belediyesi, Covid-19 tedbirleri kapsamında gerçekleştirdiği ramazan etkinliklerini geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da dijital mecralara taşıyor.

Esenler Belediyesi, Covid-19 tedbirleri kapsamında ramazan ayının manevi iklimini dijital mecralara taşıyor. "Ramazan Arınmaktır" temasıyla her gün dopdolu içeriğin vatandaşlarla buluşturulacağı etkinlikler kapsamında Ramazan coşkusu doyasıya yaşanacak.

İZLEYİCİLERE RAMAZAN HEDİYESİ

Nur Haktan'ın sunumuyla ekranlara taşınacak olan ramazan programı, teravih namazından sonra izleyiciyle buluşacak. Programda Kur'an tilaveti, konserler ve sohbetler yapılacak. 'Uzaktaki Yakınımız' adlı programla bakan, büyükelçi ve sanatçılardan oluşan uluslararası konuklar çevrim içi olarak yayına bağlanacak. Her akşam programı izleyenler arasından bir kişiye tablet ve bir kişiye de Ramazan sepeti hediye edilecek.

HER GÜNE ÖZEL İÇERİK

Birbirinden özgün içeriklerin vatandaşlarla buluşacağı etkinlikler kapsamında Şehir Ekranı TV'de her gün Esenler'deki din görevlileri tarafından mukabele okunacak. Çocuklar ise kendileri için hazırlanan meddah, kukla gösterileri ve masal dinletilerini Şehir ve Çocuk sosyal medya kanalında izleyebilecek. 'İstanbul'daki Yıldızlar' programıyla her gün İstanbul'daki bir sahabe kabri/ makamı ziyaret edilerek sahabelerin hayatı anlatılacak. 'Hanım Sahabeler' programında da hanım sahabelere dair bilinmeyenlere ışık tutulacak.

HEM EĞLENİP HEM KAZANACAKLAR

Şehir Ekranı TV aracılığıyla izleyicilerle buluşacak olan bilgi yarışmasıyla aileler hem öğrenecek hem eğlenecek hem de kazanacak. Ülkemizde eğitim gören uluslararası öğrenciler ise "Benim Ülkemde Ramazan" adlı programla ülkelerindeki ramazanı anlatacak. 'İnanış' adlı programla 16 farklı ülkeden azınlıkta olan Müslümanların hayat hikayeleri, Şehir Ekranı TV aracılığıyla izleyiciyle buluşacak. Şehir Ekranı TV'de ayrıca siyer sohbetleri, peygamber kıssaları, Ramazan'a özel film gösterimleri ve sağlık buluşmaları programları izleyicilerle buluşacak. Geçtiğimiz Ramazan ayında olduğu gibi bu yıl da vosvoslar, palyaçolarla çocukları eğlendirecek. Ramazan mehteri ve sokak konserleri ile kulakların pası silinecek. www.esenlersergi.com adresi üzerinden sergiler, 3D olarak ziyaret edilebilecek.

ÇEVRİM İÇİ İFTAR DÜZENLENECEK

Covid-19 salgını nedeniyle yüz yüze yapılamayan iftar programları çevrim içi olarak gerçekleşecek. Ramazan'ın ilk günü sosyal medya üzerinden çocuk iftarı düzenlenecek. Ramazan ayı boyunca Radyo Esenler'de ise Melek Şafak, Sevgi Nihan Akıncı, Ömer Çelik, Mehmet Emin Ay, Abdülbaki Kömür ve Bekir Sağlam farklı konu ve konuklarla dinleyicilerle buluşacak.

www.esenlerderamazan.com adresi üzerinden izleyiciyle buluşacak birbirinden renkli etkinliklerle ramazan heyecanı bu yıl da doyasıya yaşanacak.