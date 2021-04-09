Ramazan'ı sağlıkla geçirmeyi sağlayacak 5 öneri - Son Dakika

Mutlaka sahur yapın

Sahur kişiyi hem fiziki hem de manevi olarak oruca hazırlar. Uykuya ara vermemek için sahura kalkmayıp, yemek yiyerek yatmak, kan şekeri düşüklüğüne bağlı çeşitli sağlık problemlerinin ortaya çıkmasına sebep olmaktadır. Bu nedenler dolayısıyla Ramazan döneminde sahur yapmadan oruç tutulmamalıdır.

Sahurda kahvaltıyı tercih edin

Sahurda yapılan hataların başında yağlı ve mideyi yoran gıdaların tüketilmesi gelmektedir. Aksine sahurda mideyi yormayan az yağlı ve bol protein içeren gıdalara öncelik verilmelidir. Yüksek protein daha uzun tokluk hissi oluşturacağından orucun daha rahat tutulmasını sağlamaktadır.

İftar ve sahur arasında bol sıvı alın

Günün oruç tutulan zaman diliminde vücut uzun süre sıvıdan yoksun kalmaktadır. Sağlıklı bir yaşam için ise su içmek oldukça önemlidir. Bu yüzden iftar ile sahur arasında mümkün olduğu kadar su içilmesi önerilmektedir. Ayrıca çok şekerli ve asitli içeceklerden mümkün olduğunda uzak durulmalı, bu sıvı içecekler yerine ayran, meyve suyu, maden suyu gibi sağlıklı içecekler tercih edilmelidir.

İftarda aşırı yüklenmeden uzak durun

Ramazanda su kaybına neden olacak tuzlu, baharatlı, acılı yiyeceklerin tüketiminden kesinlikle kaçınmak gerekir. Ayrıca ağır hamur tatlıları ve bol şekerli yiyecekler çabuk acıkmaya neden olduklarında bu tür besinlerden de uzak durulmalıdır. Ek olarak, iftar zamanında hızlı bir şekilde beslenmek yerine, yavaş yavaş ve küçük porsiyonlarla beslenerek mideye aşırı yüklenmeden kaçınılmalıdır.

Fiziksel aktiviteyi arttırın

Ramazan'da yavaşlayan metabolizmayı canlandıracak en önemli kriter bolca hareket etmektir. Mümkünse günlük 40-45 dakika yürüyüş yapılması, temiz hava alınması ve vücudun esnetilmesi önerilmektedir. Diğer yandan Ramazan boyunca beslenmenin yanı sıra uyku düzenine de dikkat edilmelidir. En az 7-8 saat uyuyacak şekilde bir uyku düzeni oluşturmak, metabolizmanın sağlıklı çalışabilmesi için oldukça önemlidir.