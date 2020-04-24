Ramazan- ı Şerif'in ilk sahurunda davulcular, vatandaşları uyandırdı - Son Dakika

Ramazan- ı Şerif'in ilk sahurunda davulcular, vatandaşları uyandırdı

Ramazan davulcuları, Koronavirüsüne karşı mani söyledi, ilahi okudu

İSTANBUL - Rahmet ve mağfiret ayı olarak bilinen Ramazan-ı Şerif'in ilk sahuruna bu gece kalkıldı. Ramazan Ayı ile özdeşleşen davulcularda Koronavirüsü-COVİD-19 tedbirlerine uyarak vatandaşları sahura hazırlanmak için uyandırdı. Davulcular, Türkiye'yi etkisi altına alan Koronavirüsü'ne karşıda mani okudu.

İslam Aleminde rahmet ayı olarak bilinen Ramazan Ayı bu gece kalkılan sahur ile başladı. Onbir Ayın Sultanı olarak da bilinen Ramazan Ayında iftar ve sahur yapılarak İslam'ın 5 şartı olan oruç ibadeti de yerine getirilecek.

Ramazan'da davulcular sahada

Ülkemizde Ramazan Ayı ile özdeşleşen davulcularda Koronavirüsü - COVİD-19'a karşı görevlerine yerine getirecek. 45 gündür ülkemizi etkisi altına alan ve can kaybına neden olan Koronavirüs'ü davulcuların bu Ramazan Ayında görevlerini yapıp yapmayacağı tartışmalarını gündeme getirmişti. Bu tartışmalara da noktayı Tüm İstanbul Muhtar Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı Selami Aykut koydu.

Davulcular bahşişleri toplamayacak vatandaşlar gönüllerinden kopanı atacak

Başkan Selami Aykut, vermiş olduğu bir demeçte "İstanbul'da bu ramazanda da davulcular, davulunu çalacak ve insanları sahurda uyandırmaya devam edecek" açıklamalarında bulunmuştu. İçişleri Bakanlığının Koronavirüsle mücadele kapsamında davulcuların apartmanlara girip, zili çalarak bahşiş toplamasını bu yıl yasakladı. Davulcular, davuluna tokmağını vurup camdan atılacak bahşişini alabilecek.

Ramazan davulcuları ilk sahur gecesinde sokağa indi

İstanbul'un farklı semtlerinde vatandaşları uyandırmak için sokağa inen davulcular, tokmaklarını davullarına vurarak görevlerini gerçekleştirdiler. Davulculardan biride Koronavirüsü'ne karşı mani okudu. Davulcuları gören vatandaşlarda balkonlarına çıktılar.