Ramazan için 4 metrelik pide yaptı - Son Dakika

Ordu'nun Fatsa ilçesinde bir fırında yapılan 4 metre büyüklüğündeki pide görenleri şaşırttı.

Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'ndeki bir fırında 10 ekmeklik hamurdan bir pide yapıldı. 4 metre büyüklüğündeki pide ihtiyacı olan vatandaşlara ücretsiz olarak dağıtılacak. Dev pideyi gören vatandaşlar ise, cep telefonları ile fotoğraf ve videosunu çekmeyi ihmal etmediler.

10 hamurdan dev pide yaptığını söyleyen fırıncı Özgür Çobanoğlu, Ramazan ayı için özel olarak böyle bir işe giriştiğini dile getirdi. Çobanoğlu, "Her yıl Ramazan ayında dev pide yapıyorum. 10 pide hamurundan yaptım ve toplamda 4 metre ebadında. Fırınımız daha büyük olsaydı ebadını daha da büyütebilirdim. Dev pideyi şu anda tek yapan biziz. İnternetten araştırdım ve bu yıl yapan yok. O yüzden 2020 yılının pidesini biz yaptık. Bundan önce dev bir ekmek yapmıştık. Büyük pide yapmanın fikri de oradan geldi. Dev pidemizi ücretsiz bir şekilde ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza dağıtacağız" diye konuştu. - ORDU