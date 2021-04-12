Ramazan için Kızılay'a destek yağdı; 51 milyon lirayı aşkın bağış toplandı - Son Dakika

Ramazan için Kızılay'a destek yağdı; 51 milyon lirayı aşkın bağış toplandı

12.04.2021 11:39
Ramazan için Kızılay'a destek yağdı; 51 milyon lirayı aşkın bağış toplandı, System.String[]

Kızılay'ın düzenlediği 'Teşekkür ve Dayanışma' isimli canlı yayın programında, Mesut Özil 100 bin Euro, 8 yaşındaki Samira Atmaca kumbarasındaki 100 lira, Tülay Kamber isimli emekli vatandaş ise bir aylık emekli maaşını ihtiyaç sahipleri için bağışladı.

Kızılay'ın düzenlediği 'Teşekkür ve Dayanışma' isimli canlı yayın programında, Mesut Özil 100 bin Euro, 8 yaşındaki Samira Atmaca kumbarasındaki 100 lira, Tülay Kamber isimli emekli vatandaş ise bir aylık emekli maaşını ihtiyaç sahipleri için bağışladı. 6 saat süren programda, toplanan bağışlar 51 milyon 200 bin lirayı geçti.

Kızılay, 'Teşekkür ve Dayanışma Programı' ismiyle 6 saat süren bir canlı yayın programı düzenledi. Sosyal medya hesaplarından ve bir bölümü bazı ulusal televizyon kanallarından canlı yayınlanan programda, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş gibi birçok isim de video mesaj veya telefon bağlantısı ile Kızılay'a desteklerini bildirdi.

Mesut Özil 100 bin Euro, 8 yaşındaki Samira Atmaca kumbarasındaki 100 lira, Tülay Kamber isimli emekli vatandaş ise bir aylık emekli maaşını ihtiyaç sahipleri için bağışladı. Böylece Ramazandan önce toplanan bağış 51 milyon 200 bin lirayı geçti.

Kızılay, Ramazan'da 8 milyondan fazla ihtiyaç sahibine ulaşmayı hedefliyor.

MESUT ÖZİL'DEN 100 BİN EURO

Ramazan aylarında Kızılay'a düzenli bağış yapan, evlilik töreni nedeniyle de binlerce kişiye destek için Kızılay'a bağışta bulunan dünyaca ünlü futbolcu Mesut Özil, bu yıl da Ramazan bağışını Kızılay'a yaptı. Özil, 100 bin Euro bağışlayarak bu Ramazan'da da ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldürdü. Öte yandan canlı yayına bağlanan Samira Atmaca isimli 8 yaşındaki çocuk da kumbarasında biriktirdiği 100 lirayı Kızılay'a bağışladığını söyleyince duygulu anlar yaşandı.

1 AYLIK EMEKLİ MAAŞINI BAĞIŞLADI

Yayına bağlanan Tülay Kümber 1 emekli maaşını, Esma Yıldırım ise 2 emekli maaşını Kızılay'a bağışladı. Şanlıurfa Suruç'ta yaşayan ve ismini vermek istemeyen bir vatandaş da vasiyeti kapsamında bankadaki 1 milyon 720 bin lira tutarındaki hesabını Kızılay'a bağışladığını açıkladı.

Yayına bağlanan isimlerden Eşe Çilo ise 'Hatim' bağışladığını açıkladı. Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, bunun da çok önemli bir destek olduğunu ifade ederek "Tüm maddi manevi bağışlar bizim için çok kıymetlidir. Hiçbir şeyimiz yoksa bir gülümseme bile sadakadır" dedi.

DÜNYA DAYANIŞMA İLE GÜZELLEŞİYOR

Türk Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, Türk milletinin hem yoklukta hem varlıkta paylaşıma önem verdiğini söyleyerek, "Dünya, yardım ve dayanışma ile daha güzel bir yer oluyor. Milletimizin sessiz, mütevazı ve sakin örnek dayanışma ruhunun insanlığı da kurtaracağına inanıyoruz" diye konuştu.

Bu yılı 'gönüllülük yılı' ilan ettiklerini dile getiren Kınık, "Kızılayımız dünyanın dört bir yanında temsilcilikleri bulunan, üzerinde güneş batmayan bir iyilik imparatorluğu haline geldi. Her türlü zor şart altında dayanışmanın merkezi olan bir cemiyetiz. Gönüllülüğü teşvik edip yaygınlaştırmaya çalışıyoruz. Gönüllülüğün kalkınma için büyük bir güç olduğunu düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

ÇALINMADIK KAPI KALMAYACAK

Ramazan'da 8 milyon insana 225 milyon lira destek vermeyi hedeflediklerini açıklayan Kınık şunları söyledi:

"Kapısı çalınmadık ihtiyaç sahibi bırakmayacağız. Zekat, Fitre ve Fidye bağışlarıyla yoksul ailelere yardım ulaştırılacak. İçerisinde ayçiçek yağı, kırmızı mercimek, domates salçası, kuru fasulye, arpa ve tel şehriye, toz şeker, makarna, pirinç, bulgur, çay, un ve tuz bulunan 120 lira değerindeki toplam 175 bin adet gıda kolisiyle de Ramazan ayı boyunca 700 bin kişilik yardım ihtiyaç sahibi ailelere ulaşacak. Kızılay, 206 bin aileye hane başı 500'er liradan 103 milyon liralık nakdi destek sağlayacak."

103 MİLYON NAKİT YARDIMI YAPILACAK

Özellikle afetlerden etkilenen İzmir, Elazığ, Malatya, Adıyaman, Diyarbakır, Tunceli ve Giresun illerimizdeki ihtiyaç sahibi vatandaşlara 23 milyon lira değerinde nakdi yardım ulaştırılarak toplam 103 milyon lira değerinde nakdi yardım sağlanacağını kaydeden Kınık, "Zincir marketlerde kurulan stantlara da vatandaşlarımız gıda kolisi bağışında bulunabilecek. Kızılay, Türkiye genelinde yaklaşık 400 bin çocuğa ikram paketlerini ulaştırarak çocukların neşe kaynağı olacak. 40 bin aileye SMS ile gönderilecek 250 liralık mobil alışveriş kodu ile toplamda 10 milyon lira değerinde destek verilecek. Bu ailelerimize ihtiyaçları doğrultusunda istedikleri ürünü tercih etme imkanı sağlanacak. Kovid-19 nedeniyle Kızılay olarak hem immün plazma çalışmalarımız hem de ekonomik olarak etkilenen insanlara yardımlarımız devam edecek" ifadelerini kullandı.

DESTEK VE BAĞIŞ YAĞDI

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Muharrem Kasapoğlu ve Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş videolu mesajlarıyla programa destek oldu. Canlı yayına sanat, spor ve gösteri dünyasından İbrahim Tatlıses, Açelya Akkoyun, Esra Erol, Müge Anlı, Mesut Özil, Vefa Küçük telefonla bağlanarak ve bağışlarıyla destek verdiler. İş dünyasından da TİM Başkanı İsmail Gülle, pladis ve Godiva Yo¨netim Kurulu Bas¸kanı Murat Ülker gibi önemli isimler de bağış ve açıklamalarıyla programda Kızılay'ın yanında oldular.


Ramazan için Kızılay'a destek yağdı; 51 milyon lirayı aşkın bağış toplandı
Ramazan için Kızılay'a destek yağdı; 51 milyon lirayı aşkın bağış toplandı

Mesut Özil, Kızılay, Ramazan, Emekli, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Ramazan için Kızılay'a destek yağdı; 51 milyon lirayı aşkın bağış toplandı - Son Dakika Ekonomi


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