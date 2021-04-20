Ramazan için tabanca, testi ve kamadan iftariyelikler - Son Dakika

Bursa'da bir fırın Ramazan ayına özel çocuklar için tabanca, testi ve kamadan iftariyelikler yaptı.

Yerkapı Mahallesi'nde fırıncılık yapan Şeref Seymen, dededen kalan geleneği sürdürüyor. Fırıncı Seymen, hamura şekil vererek tabanca, telefon, testi, kama ve gemi dümeni şeklinde poğaçalar yapıyor. Ramazan ayında üretilen bu oyuncak şeklindeki poğaçalar aileler tarafından çocuklar "oruca alışsın" diye ve oruç tutan çocuklara mükafat olarak alınıyor.

Sadece Ramazan ayında üretilen bu şekilli poğaçalar çocuklar tarafından çok seviliyor. Ramazan ayına özel poğaçalar tanesi 2 lira 50 kuruştan satılıyor.

Ailesinin 1933 yılından beri fırıncılık ile uğraştığını ifade eden Seymen, "Osmanlı geleneğini yaşatıyoruz. Artık Bursa'da bu geleneği sürdüren fırıncı yok. Tabanca, testi, kama, telefon ve gemi dümeni gibi iftariyeliklerle birlikte simit makarna üretme geleneğini yaşatıyoruz. Satışlarımızdan da gayet memnunuz. Vatandaşlarımız bu iftariyeliklere ilgi gösteriyor. Genelde poğaçaları eskiyi bilen insanlar ve öğrenciler, çocuklar alıyor. Kız çocukları testi şeklinde olan poğaçaya, erkek çocukları ise silah ve kama şeklindeki iftariyeliklere ilgi gösteriyor. Küçüklüğümüzde oruç tuttuğumuzda ailemiz bize bu iftariyeliklerden getirirdi. Oyuncak yerine iftariyelik getirerek bizi ödüllendiriyordu. Şimdi de bu geleneği sürdürmeye çalışıyoruz" dedi. - BURSA