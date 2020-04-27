Ramazan'ın coşkusu evlere taşınıyor - Son Dakika

Eyüpsultan Belediyesi, bu yıl "Evde Kal" çağrısına uyarak evinde kalan vatandaşlar için Ramazan Ayı'nın coşkusunu evlere taşıyor.

Eyüpsultan Belediyesi On bir Ayın Sultanı Ramazan'ın ruhuna uygun programları sosyal medya üzerinden vatandaşlarla buluşturuyor. Enes Yıldırım'ın sunumuyla hafta içi her gün 18.30'da başlayıp iftar saatine kadar devam eden "Eyüpsultan'da Ramazan" programıyla Ramazan'ın huzuru ve neşesinin evlere taşındığı duyuruldu.

Ramazan'ın 5. günü (28 Nisan Salı) saat 18: 30'da sosyal medyadan canlı olarak yayınlanacak olan programda, Enes Yıldırım'ın konuğu, tarihçi araştırmacı yazar Ahmet Anaplı olacak. Tarihçi – Yazar Süleyman Faruk Göncüoğlu'nun Eyüpsultan Türbesi'nin sırları ve bilinmeyenleri hakkında bilgiler paylaşacağı programda, Mehmet Dilbaz ise Eyyüb el-Ensari'nin hayatından kesitler anlatacak. Programda ayrıca Davut Şensoy'dan Kuran-ı Kerim Tilaveti, Hacivat – Karagöz gösterisi ve Cengiz Gökdemir'in sesinden tasavvuf müziğinin eserleri ve ilahiler de yer alacak.Ramazan Mutfağı köşesinde ise geleneksel Türk ve Osmanlı mutfağının en sevilen lezzetlerinin tarifleri, usta aşçıların anlatımıyla yayınlanacak.