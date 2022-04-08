Ramazan'ın ilk cuması saflar dışarı taştı - Son Dakika
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Ramazan'ın ilk cuması saflar dışarı taştı

08.04.2022 15:11
Ramazan'ın ilk cuması saflar dışarı taştı

SAMSUN (İHA) – Samsun'da Ramazan ayının ilk cuma namazında vatandaşlar camilere akın etti.

SAMSUN (İHA) – Samsun'da Ramazan ayının ilk cuma namazında vatandaşlar camilere akın etti.

Samsun'da camilerde Ramazan ayı coşkusu yaşandı. 11 ayın sultanı Ramazan ayının ilk cuma namazında binlerce kişi camilere akın etti. Camilerde yer kalmayınca saflar dışarı taştı.

Site Camisi ve Büyük Cami'de vatandaşların yoğunluğu vardı. Cami imamları cuma namazını kıldırıp dua yaptırdı. Hutbede ise oruç tutmanın önemine dikkat çekildi. - SAMSUN

Ramazan'ın ilk cuması saflar dışarı taştı
Ramazan'ın ilk cuması saflar dışarı taştı
Ramazan'ın ilk cuması saflar dışarı taştı

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Ramazan ayının ilk cuma namazında camiler doldu Ramazan ayının ilk cuma namazında camiler doldu Almanya'da ramazanın ilk cuma namazı kılındı Almanya'da ramazanın ilk cuma namazı kılındı

Ramazan, Samsun, Cami, Cuma, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Ramazan'ın ilk cuması saflar dışarı taştı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ramazan'ın ilk cuması saflar dışarı taştı - Son Dakika
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