Ramazan'ın ilk cumasında camiler mahzun kaldı - Son Dakika

Bursa'da cuma, kandil ve ramazan gibi mübarek günlerde dolup taşan selatin camileri, korona virüs salgını sebebiyle ilk defa ramazan ayına boş girdi. İslam dünyasında 5.mabed olarak bilinen Ulucami'nin bomboş hali havadan görüntülendi. Dün gece ilk teravih ile birlikte mahyaları yanan Ulucami'den, "Hoş geldin mübarek ramazan"mesajı verildi.



Geçtiğimiz yıllarda ramazan ayının ilk cuma namazında camiler dolup taşarken, korona virüs sebebiyle bu sene büyük camiler mahzun kaldı. Korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında Türkiye'nin dört bir yanındaki camiler, sessizliğe büründü. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından cemaatle birlikte namaz kılınmaması kararı devam ederken, ramazan ayının ilk cumasında Ulucami başka olmak Emir Sultan ve Yeşil gibi Bursa'nın selatin camilerinin sessizliği havadan görüntülendi.



Geçtiğimiz yıllardaki görüntülerde ise ramazan ayının cuma, kandil gibi günlerinde Bursa'daki camilerde büyük bir yoğunluğun yaşandığı camilere sığmayan çok sayıda vatandaş, namazlarını cami avlularına hasır ve seccadelerini sererek kıldı.



Evlerinde yükselen ezanları dinleyen vatandaşlar da müezzinin okuduğu ezanın ardından tekbir ve dualara amin diyerek eşlik etti. Dün gece asılan mahyalar ise, geceyi aydınlattı.



Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş daha önce yaptığı açıklamada, teravih namazlarının ramazan ayı boyunca camilerde kılınmayacağını vatandaşların teravih namazını ferdi olarak eda edebileceğini belirtmiş, aile içinde ve çocuklarla birlikte kılınması konusunda tavsiye de bulunmuştu. - BURSA