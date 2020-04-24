Ramazan'ın ilk gününde fırınlarda sosyal mesafeli pide kuyruğu - Son Dakika

Ramazan ayının ilk gününde pide almak isteyen vatandaşlar, fırınların önünde sosyal mesafe kuralına uyarak kuyruğa girdi. İftara yakın saatlerde yoğunluk oluşmaması için de pide üretimi 18.00 itibariyle sona ererken, pide almak isteyen vatandaşlar metrelerce kuyruk oluşturdu.



İçişleri Bakanlığından 81 il valiliğine gönderilen Ramazan tedbirleri genelgesinde iftara 2 saat kala pide üretiminin durdurulacağı ifade edilmiş ancak pide satışı herhangi bir yasak veya önlem olmadıkça devam edeceği belirtilmişti. Sıcak Ramazan pidesi almak isteyen vatandaşlar ise iftar saatinin yaklaşmasıyla birlikte fırınların önünde pide sırasına girdi. İstanbul'un farklı ilçelerinde kaydedilen görüntülerde vatandaşların sosyal mesafe kuralına uyarak metrelerce kuyruk oluşturduğu görüldü.



"İlk pidemizi alıp çocuklarla iftarımızı açacağız"



Bahçelievler'de Ramazan pidesi almaya gelen vatandaşlardan Adnan Miroğlu, "Ramazanının ilk günündeyiz her zaman olduğu gibi pide sırasındayız. Sosyal mesafeye de dikkat etmeye çalışıyoruz, maskemizi de takıyoruz. Bu akşam ilk pidemizi alıp çocuklarla iftarımızı açacağız" dedi.



"Ben iftar saatine yakın geliyordum"



Fatih Balatta pide kuyruğunda bekleyen bir vatandaş, "Ramazanı anlayalım, yoksa evde otur otur hiçbir şey anlamıyoruz. Allah daha beterinden saklasın. Ben iftar saatine yakın geliyordum, saat 18.00'da bittiği için geldim. Genelde mesafeye uygun olarak sıraya geçiyoruz" diye konuştu.



Sosyal mesafeli pide kuyruğu



Fırınlara gelen vatandaşlarında korona virüs nedeniyle sosyal mesafe kuralına uyduğu görüldü. İşletmeciler ise yoğunluk oluşmaması için vatandaşları sırayla fırınlara aldı. Alınan karar doğrultusunda iftara yakın saatlerde yoğunluk oluşmaması için pide üretimleri ise saat 18.00 itibariyle sona erdi. - İSTANBUL