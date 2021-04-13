Ramazan'ın ilk gününde fırınların önünde pide kuyrukları oluştu - Son Dakika

Ramazan'ın ilk gününde fırınların önünde pide kuyrukları oluştu

İSTANBUL - İstanbul Fatih'te Ramazan pidesi almak isteyen vatandaşlar fırınların önünde yoğunluk oluşturdu. Pide kuyruğunda ve fırın içerisinde sosyal mesafe unutulduğu görüldü.

İçişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan 11 maddelik "Ramazan Tedbirleri" genelgesi 81 illin valiliklerine gönderildi. Genelgede, Ramazan ayı süresince iftar saati öncesinde oluşabilecek pide kuyruklarının önlenmesi için pide ve ekmek üretiminin iftardan 1 saat önce sonlandırılacağı yer aldı.

Satışlar iftar saatine kadar sürecek olsa da vatandaşlar saat 18.00 itibariyle fırınların yolunu tuttu. Üretilen son sıcak pideyi alıp eve gitmek isteyenler fırınların önünde kuyruk oluşturdu. Pide kuyruğunda ve fırınların içinde sosyal mesafe kuralı ihlal edildiği görüldü.

Ramazan pidesini alan Müesser Rajaoğlu, "Pide kuyruğuna girdim. Fırıncımız çok güzel ayarlayarak içeri alıyor. Pidelerimizi aldık, çıktık. Allah sağlıkla yemeyi nasip etsin. Önceden alalım. İftar saatine kadar beklemenin gereği yok. Pideleri temiz beze sararsın. Sıcak tutarsın" diye konuştu.

Pandemiden kurtulmayı dileyerek sözlerine başlayan fırın çalışanı Cemil Çelebi, "Ramazan ayı herkese hayırlı, uğurlu olsun. İnşallah bereketiyle gelmiş olur. Hastalıktan kurtulmuş oluruz" ifadelerini kullandı. Ramazan pidesi fiyatlarıyla ilgili konuşan Çelebi, "Normal pide 4 lira, yumurtalı pide 5 lira. Talep çok iyi" dedi.