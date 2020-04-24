Ramazan'ın ilk iftarında Eyüpsultan Camii boş kaldı - Son Dakika

Ramazan akşamlarında ziyaretçi akınına uğrayan Eyüpsultan Camii, korona virüs tedbirleri kapsamında ilk iftarda boş kaldı. Eyüpsultan Camii'nin boş hali drone ile havadan görüntülendi.



Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkarak bütün dünyayı etkisi altına alan ve her gün binlerce kişinin ölümüne sebep olan yeni tip korona virüsle (Covid-19) mücadele kapsamında alınan tedbirlerle camiler ibadet kapatılmıştı. Bu kapsamda geçtiğimiz Ramazan aylarında ziyaretçi akınına uğrayan Eyüpsultan Camisi, bu yıl ilk iftarda boş kaldı. Eyüpsultan Camisinin boş hali ise drone ile havadan görüntülendi. Öte yandan mahya ile süslenen minareler, İstanbul manzarasıyla kartpostallık görüntüler oluşturdu. - İSTANBUL