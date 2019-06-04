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Ramazan'ın kalbi yine Altındağ'da attı

1 saat önce

On bir ayın sultanı Ramazan ayında binlerce başkentli Altındağ'a buluştu.

Ramazan'ın kalbi yine Altındağ'da attı, System.String[]
On bir ayın sultanı Ramazan ayında binlerce başkentli Altındağ'a buluştu.

Ankara'da Ramazan ayının kalbi yine Altındağ'da attı. Başkent'in en gözde tarihi mekanı Hamamönü'ne Ramazan ayında vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Aileleriyle beraber zaman geçirmek ve oruçlarını açmak isteyen Ankaralılar, Altındağ Belediyesi tarafından her gün farklı bir etkinliğin düzenlendiği Hamamönü'nde bir araya geldi. Altındağ Belediyesinin Hamamönü'nde kurduğu stantları da ziyaret eden Ankaralılar, bez bebeklerden tespihe, yöresel yiyeceklerden ahşap aydınlatmalara kadar birçok ürünün olduğu stantlardan alışveriş yaptı. Hamamönü'nde ziyaretçiler, iftarın ardından ortaoyunu, Hacivat ve Karagöz ile Ramazan ayının geleneksel etkinliklerinin tadını çıkardı. Altındağ'da tarihi dokunun aslına uygun olarak korunduğu bir diğer bölge Hamamarkası'nda da Ramazan ayı boyunca ilahiler, Türk sanat ve tasavvuf müziği tınıları yükseldi.

Ankara'nın en önemli turistik alanlarından birisi olan Altınköy Açık Hava Müzesi de bu yıl Ramazan etkinliği düzenlenen mekanlar arasında yerini aldı. Önceden saat 18.00'de kapanan Altınköy Açık Hava Müzesi, Altındağ Belediye Başkanı Balcı'nın talimatıyla Ramazan ayı boyunca gece saat 00.00'a kadar açık kaldı. Vatandaşların güven ve huzur içinde yürüyüş yapabildiği, iftar sonrası çay içip sosyalleşebildiği Altınköy, aynı zamanda Ramazan eğlencelerinin de yeni adresi oldu.

Belediye Başkanı Balcı da, düzenlenen iftar yemekleriyle Altındağlılarla aynı sofrada buluştu. Her akşam kurulan gönül sofralarında sivil toplum kuruluşları ve mahallelileri ağırlayan Başkan Balcı, Ramazan ayı boyunca yaklaşık 40 bin kişiyle iftarda bir araya geldi. Başkan Balcı, "Ankara'da Ramazan etkinlikleri denilince akla gelen ilk adres olan Altındağ'da birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularına da ev sahipliği yaptık. Şükürler olsun, yine bu duygularla bir Ramazan Bayramı'na daha eriştik. Ramazan Bayramı'nın hayırlara vesile olmasını diler, tüm vatandaşlarımıza daha nice hayırlı bayramlar dilerim" dedi. - ANKARA
Haber Yayın Tarihi : 04.06.2019 11:11 Kaynak: İHA
Ankara, Altındağ, Güncel
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